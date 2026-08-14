Ryanair: furono i detriti del motore a spaccare il finestrino

AGI - La rottura di alcune componenti del motore. Sarebbe questa la causa dell'incedente che, lo scorso luglio, ha visto un passeggero parzialmente risucchiato all'esterno di un aereo Ryanair durante un volo.
Le dinamiche dell'incidente
Secondo un rapporto preliminare del National Transportation Safety Board (NTSB), infatti, una pala della ventola del motore si sarebbe staccata poco dopo il decollo del volo che dalla Grecia era diretto verso la Germania, frantumando il finestrino e danneggiando la fusoliera.
La notizia aveva fatto un incredibile scalpore sui social, soprattutto dopo la diffusione di un video che vedeva l'imprenditore serbo Ljubisa Karović, seduto al posto 11F, con la testa e il braccio destro fuori dal finestrino rotto durante l'incidente.
L'uomo si era salvato solo grazie all'aiuto degli altri passeggeri, che afferrandolo e tenendolo stretto, avevano impedito che l'imprenditore venisse totalmente aspirato fuori dal velivolo.
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Le indagini e le ricostruzioni
L'NTSB ha dichiarato che il volo, operato da Malta Air, una sussidiaria della compagnia low-cost, "ha subito una rottura delle pale della ventola al motore n. 2 (destro) durante la fase di salita dall'aeroporto internazionale di Salonicco (SKG)". Gli investigatori hanno constatato la depressurizzazione della cabina e i due piloti hanno deciso di rientrare all'aeroporto di Salonicco, dove hanno effettuato "un atterraggio senza complicazioni".
Alcuni giorni dopo l'accaduto, le autorità greche hanno "delegato interamente l'indagine" all'agenzia statunitense. In questo modo la cronistoria degli eventi vissuta dall'equipaggio è stata ricostruita. Tutti i membri del personale di volo hanno riferito di aver avvertito una "forte vibrazione" al motore durante la fase di salita che li ha spinti a ridurre la potenza del motore ed eseguire una serie di controlli.
Una volta diminuita la vibrazione, l'equipaggio ha quindi proseguito la salita con il pilota automatico. Tuttavia, le scosse sono poi aumentate in modo significativo e l'equipaggio ha sentito un forte boato.
Come da manuale i piloti hanno indossato le maschere di ossigeno, hanno dichiarato l'emergenza e hanno iniziato una discesa immediata.
Il tema dei bird strike
Nei 12 mesi precedenti l'incidente, gli equipaggi di volo avevano segnalato che il motore incriminato aveva subito quattro impatti con degli stormi di uccelli in volo (e in due dei casi sarebbero stati trovati resti di volatili). Proprio per questo motivo, le pale della ventola erano state recentemente sottoposte a ispezioni ad ultrasuoni senza che venisse riscontrata alcuna anomalia.
La posizione della compagnia aerea
Ryanair ha dichiarato di non voler commentare il rapporto preliminare, né di volersi esprimere sull'eventuale risarcimento ai coniugi Karović, almeno fino alla pubblicazione del rapporto finale. Jeff Guzzetti, ex investigatore dell'NTSB e della Federal Aviation Administration (FAA) che ha esaminato il rapporto preliminare, ha dichiarato all'Associated Press che la manutenzione richiesta sembra essere stata eseguita nei tempi previsti.
Tuttavia, si prevede che gli investigatori esamineranno come sono state condotte le precedenti ispezioni e se i presunti bird strike passati abbiano di fatto contribuito a un danno preesistente.
Il caso dei Boeing 737
Nel 2025 la FAA ha emesso tre direttive che richiedevano alle compagnie aeree di rinforzare alcune parti della copertura dei motori sui Boeing 737, a seguito di due precedenti cedimenti delle pale della ventola che avevano fatto volare via pezzi della copertura. Proprio la FAA aveva dato tempo alle compagnie aeree fino a luglio 2028 per completare le modifiche previste e, secondo le indagini, Ryanair non si era ancora adeguata ai nuovi cambiamenti.