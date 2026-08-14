Usa, Trump impone dazi al 100% sui droni importati dalla Cina

AGI - Il presidente degli Usa Donald Trump ha firmato un decreto presidenziale con cui annuncia dazi doganali fino al 100% sulle importazioni di droni e componenti per droni, un settore dominato dalla Cina.
Il presidente americano ha giustificato questa decisione con la tutela della sicurezza nazionale degli Usa, come si legge nel comunicato pubblicato dalla Casa Bianca.
Quando entrerà in vigore la nuova misura?
I droni di piccole dimensioni sono soggetti a un dazio del 25%. Il comunicato afferma che i dazi "incoraggeranno un aumento della produzione interna" di droni e delle loro componenti, e ridurranno la dipendenza dalle catene di approvvigionamento estere.
Secondo diversi studi, l'azienda cinese DJI, fondata nel 2006, ha conquistato negli ultimi anni oltre i due terzi del mercato globale dei droni. La maggior parte dei nuovi dazi entrerà in vigore il 3 settembre.
L'annuncio della Cina
La scorsa settimana, la Cina ha annunciato restrizioni alle esportazioni di droni verso gli Usa e ha inserito 6 aziende nella lista nera in risposta alle sanzioni commerciali imposte da Washington a causa del ricorso al lavoro forzato e di preoccupazioni relative alla sicurezza nazionale. Tale mossa e' arrivata pochi giorni dopo che gli Stati Uniti hanno imposto nuovi dazi alla Cina e ad altri 59 Paesi.