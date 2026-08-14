Trump: 'Presto dichiarerò Hormuz territorio degli Usa'
Trump show a un comizio: "Presto dichiarerò lo Stretto di Hormuz territorio degli Usa"
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Trump show a un comizio: "Presto dichiarerò lo Stretto di Hormuz territorio degli Usa"

Nel mirino ancora l'Iran: "Hanno ancora missili e droni, ma non molti. Il loro sistema radar è andato. Li colpiremo duramente a livello economico"
Massimo Basile
Trump: "Presto dichiarerò Hormuz territorio degli Usa"
Kent NISHIMURA / AFP - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump indica la folla mentre se ne va dopo aver tenuto un discorso presso il Centro per la Formazione e l'Intelligence dell'Accademia di Polizia della Contea di Nassau a Garden City
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AGI - Comizio-show di Donald Trump nello Stato di New York: "Gli Stati Uniti colpiranno l'Iran duramente a livello economico - l'incipit del presidente americano - Ormai sono a pezzi. Il loro sistema radar è andato. Il loro equipaggiamento di alta intelligence è andato. Hanno ancora missili, ma non molti. Hanno ancora droni, ma solo una frazione di quello che avevano", ha detto parlando a Nassau County, a un evento elettorale per un candidato repubblicano a governatore dello Stato Bruce Blakeman. In passato Trump aveva sostenuto che l'Iran non aveva più missili e droni. Poi l'affondo: "Molto presto dichiarerò lo Stretto di Hormuz territorio degli Stati Uniti".

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L'aumento dei prezzi

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Trump ha dichiarato di non sentirsi in colpa per l'aumento dei prezzi a causa della guerra in Medio Oriente, uno dei temi che hanno fatto crollare il suo indice di popolarità tra gli americani. "Non mi scuserò mai", ha detto, per aver fatto schizzare i prezzi perché "ho fatto la cosa giusta". Quello che conta, agli occhi del leader di Washington, è che l'America "è rispettata nel mondo come mai prima". Non è mancato l'accusa alla Nato di averle voltato le spalle nella guerra all'Iran. "Non ci sono stati per noi. Sapete, Nato, Nato, ma non ci sono stati. Noi abbiamo pagato tutti quei soldi per molti decenni. Noi abbiamo detto: 'dateci una mano'".

Il futuro alla Casa Bianca

Trump ha lasciato intendere che non correrà di nuovo per la Casa Bianca, dopo avere ipotizzato più volte una sua possibile candidatura nonostante la Costituzione vieti tre mandati. "Quando tra due anni verrà eletto qualcuno, si prenderà i meriti" sull'occupazione e l'economia, "ma è Trump quello che ci sarà riuscito", ha detto parlando a Nassau County, New York, a un evento elettorale a favore del candidato repubblicano a governatore dello Stato Bruce Blakeman.

L'attacco a Letitia James

Durante il suo intervento, Trump ha anche insultato pesantemente la procuratrice generale dello Stato di New York Letitia James, definendola "la peggiore, corrotta", poi ha aggiunto: "È la persona più disonesta. È sporca, sciatta". L'attacco alla procuratrice che lo aveva messo sotto inchiesta due anni fa per frodi finanziarie è stato lanciato davanti a una platea in cui figurano decine di rappresentanti delle forze dell'ordine.

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