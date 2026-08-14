Brasile: la polizia ritrova 8 incisioni di Matisse

AGI - Un furto d'arte di cui iniziano a delimitarsi i contorni, pur lasciando qualche ombra nel cammini. La polizia brasiliana ha recuperato 8 opere di Henri Matisse, rubate nel dicembre 2025 a San Paolo.
Le opere dell'artista modernista, recuperate della polizia carioca, corrispondono a delle incisioni trafugate lo scorso anno da una biblioteca di San Paolo, il cui valore di mercato si attesta intorno all'importante cifra di 200.000 dollari.
Le opere di Matisse e le dichiarazioni delle autorità
Ora, dopo lunghe ricerche da parte delle forze dell'ordine, le incisioni sono state ritrovate finalmente ritovare.
I ladri le tenevano nascoste in un'abitazione nella città di Sao Bernardo do Campo, località situata nei pressi di San Paolo. L'uomo in possesso delle opere, ha spiegato la polizia in un comunicato, è stato arrestato. Una splendida notizia, macchiata da un velo di apprensione: come sottolineato in un comunicato dalle autorità locali, infatti, la polizia civile ha recuperato solo "8 delle 13 opere d'arte rubate"-
Le dinamiche del furto
La polizia ha precisato anche che le incisioni di Matisse erano custodite da quest'uomo per conto del mandante della rapina, già arrestato lo scorso aprile inseme a una donna.
Secondo le ricostruzioni, la banda responsabile della rapina era altamente organizzata e strutturata, con compiti specifici assegnati ai membri per rubare opere d'arte in Brasile e venderle sul mercato nero. Nella rapina delle opere di Matisse dello scorso anno, ha raccontato ancora la polizia, i ladri hanno aggredito una guardia di sicurezza e una coppia di anziani in visita alla Biblioteca Mario de Andrade, hanno sottratto le incisioni e altri oggetti da una teca di vetro in cui erano custoditi e sono fuggiti.
Gli altri pezzi rubati alla collezione
Ma a essere trafugate dalla struttura non sono state solo le fatiche del famoso artista francese. Nell'operazione criminale infatti, sono state Rubate anche 5 opere dell'artista brasiliano Candido Portinari, che purtroppo non sono state ancora recuperate.