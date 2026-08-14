Macron: polemiche per le foto in moto d'acqua con emergenza
La Francia in fiamme e Macron in moto d'acqua: è polemica per le foto su 'Paris Match'
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La Francia in fiamme e Macron in moto d'acqua: è polemica per le foto su 'Paris Match'

Non è la prima volta che un reportage fotografico realizzato durante il suo soggiorno in Costa Azzurra suscita critiche
Marta Allevato
La copertina di Emmanuel Macron
AFP - La copertina di Emmanuel Macron
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AGI - Il presidente Emmanuel Macron è di nuovo al centro delle polemiche, dopo la pubblicazione di un servizio fotografico che lo ritrae mentre pratica diversi sport acquatici, mentre la Francia è alle prese con un'estate segnata dall'emergenza caldo e incendi.

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I francesi stanno vivendo un'estate "apocalittica" e "il nostro presidente si concede un pubbliredazionale sulle sue vacanze" sul settimanale Paris Match, ha denunciato Marine Tondelier, leader dei Verdi e candidata alle prossime elezioni presidenziali.

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Macron e la copertina della discordia

Non è la prima volta che un reportage fotografico realizzato durante il suo soggiorno nella residenza presidenziale di Fort de Bregancon, sulla Costa Azzurra, suscita critiche da parte degli oppositori di sinistra.

L'entourage di Macron ha dichiarato che il fotografo non aveva "alcun accesso autorizzato" per realizzare il reportage e ha affermato che "foto rubate del presidente vengono pubblicate ogni anno da nove anni", da quando è salito al potere.

"Quando la Francia è soffocata dal caldo, quando alcuni francesi non hanno potuto andare in vacanza, il presidente si diverte su una moto d'acqua a Bregancon. È questo il messaggio? Che mossa geniale!", ha commentato sarcastico Olivier Faure, primo segretario del partito Socialista.

Le vacanze del presidente

Il reportage mostra anche Macron mentre pratica altri sport acquatici, come il surf foiling, e l'articolo di accompagnamento afferma che "il presidente passa tutta la giornata al telefono" nella residenza, dove ha un ufficio dedicato. Nel pezzo si precisa inoltre - con alcune citazioni anonime di consiglieri politici - che le vacanze del presidente sono intervallate anche da incontri di pugilato e corse.

Le critiche degli avversari politici

"Questa è la politica come non mi piace", ha dichiarato Pierre Ouzoulias, senatore comunista, alla radio Europe 1, che avrebbe preferito che Macron "fosse su un camion dei pompieri ad aiutare i vigili del fuoco a spegnere l'incendio. Quello sarebbe stato il suo posto". "Dopo l'estate che abbiamo passato, vedere il presidente in vacanza non credo che rifletta il livello di preoccupazione dell'opinione pubblica, che è diffuso", ha aggiunto il politico comunista.

Le critiche arrivano principalmente da sinistra, ma anche l'estrema destra di Rassemblement National non si è astenuta da commenti: la deputata Edwige Diaz ha definito le foto del capo dello Stato "goffe". Ma "ognuno ha il diritto di andare in vacanza" e ci sono "questioni più importanti", ha detto in un'intervista a radio France Info.

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