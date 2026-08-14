Un caccia italiano ha abbattuto un drone in Lettonia 

AGI - Il drone che questa mattina ha violato lo spazio aereo della Lettonia è stato abbattuto da un Eurofighter italiano, operante sotto il comando della Nato. Lo ha confermato la portavoce dell'Alleanza Atlantica, Allison Hart. "Possiamo confermare che questa mattina presto è stato ordinato il decollo d'emergenza di due Eurofighter italiani in risposta alla presenza di un drone nello spazio aereo lettone. Uno degli Eurofighter ha abbattuto il drone", ha dichiarato Hart.
La Nato ha inoltre disposto il decollo d'emergenza di due caccia F-16 turchi. Tutti gli aerei coinvolti nell'operazione agivano sotto il comando dell'Alleanza. È stata aperta un'indagine sull'incidente e la Nato mantiene uno stretto contatto con le autorità lettoni. "La Nato è pronta e in grado di reagire a qualsiasi potenziale minaccia, 24 ore al giorno, sette giorni su sette, per salvaguardare il nostro territorio e proteggere la nostra popolazione", ha sottolineato la portavoce.
We are grateful to our Italian allies for serving in #NATO Baltic Air defence mission and maintaining integrity of NATO airspace. A foreign unmanned aerial vehicle was shot down last night by our Italian allies above Eastern Latvia. #WeAreNATO https://t.co/o46ULLYKJn— Baiba Braže (@Braze_Baiba) August 14, 2026
La ministra degli Esteri lettone, Baiba Braze, ha ringraziato l'Italia per l'abbattimento di un drone che aveva abbattuto un drone nello spazio aereo lettone. "Siamo grati ai nostri alleati italiani per il loro contributo alla missione di difesa aerea della Nato nel Baltico e per aver mantenuto l'integrita' dello spazio aereo Nato. Ieri sera, un drone straniero e' stato abbattuto dai nostri alleati italiani sopra la Lettonia orientale", è il posto su X della ministra.
L'ingresso del drone nello spazio aereo
Le Forze armate lettoni avevano precedentemente riferito che il drone era entrato nello spazio aereo nel nord-est del Paese come conseguenza delle attività di guerra elettronica della Russia. L'abbattimento è avvenuto nella regione di Balvi, nell'ambito della missione Nato di polizia aerea del Baltico, e militari e polizia sono stati inviati alla ricerca dei resti del velivolo.
Le forze armate della Lettonia hanno individuato il punto di impatto del drone abbattuto nei cieli del Paese baltico, ma la posizione esatta del relitto non viene al momento resa nota per ragioni di sicurezza. Lo ha riferito una portavoce dello Stato Maggiore congiunto alla radio nazionale lettone, spiegando che le squadre specializzate stanno già operando sul posto per il recupero e i rilievi tecnici. L'intercettazione del velivolo senza pilota è avvenuta ad alta quota, fattore che potrebbe aver causato la dispersione dei rottami su un territorio particolarmente vasto.
Allarme tra i pellegrini, evacuate cinque regioni in Lettonia
L'allerta ha costretto centinaia di pellegrini, riuniti per la più importante festività religiosa cattolica del Nord Europa, a cercare riparo mentre intorno alle 4 del mattino scattavano gli allarmi sui telefoni cellulari. L'avviso riguardava le regioni di Augsdaugava, Preili, Rezekne, Balvi e Aluksne.
È la seconda volta quest'anno che caccia della Nato intercettano un drone deviato nello spazio aereo lettone. L'8 giugno, caccia francesi sotto comando dell'Alleanza avevano abbattuto un drone lanciato dall'Ucraina e finito fuori rotta a causa delle contromisure russe. I Paesi baltici, confinanti con la Russia, registrano un numero crescente di intrusioni e cadute di questo tipo di velivoli sui propri territori.