La visita di Kushner in Israele dopo il no di Netanyahu

AGI - Una visita in Israele di Jared Kushner, inviato e genero del presidente americano Donald Trump, "è in discussione", dopo che il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha respinto l'ultima roadmap statunitense per Gaza. Lo ha riferito un funzionario americano.
La possibile missione, anticipata da Axios, dovrebbe svolgersi la prossima settimana. Kushner sarebbe accompagnato da Nikolai Mladenov, alto rappresentante del "Consiglio di pace" per Gaza. "Una visita del genere è in discussione. Gli Stati Uniti e Israele concordano sull'esito auspicato a Gaza. Condividiamo molti altri punti di accordo e preoccupazioni sui quali continueremo a lavorare insieme", ha dichiarato il funzionario americano, a condizione di anonimato.
La visita al Cairo per la tregua a Gaza
Secondo Axios, Kushner dovrebbe recarsi anche al Cairo per incontrare i rappresentanti dei Paesi mediatori della tregua nella Striscia: Qatar, Egitto e Turchia. Israele sembra aver ridotto, senza tuttavia interromperle, le operazioni militari nella Striscia dopo che Trump aveva annunciato alla fine di luglio un accordo sull'ultima roadmap americana, che prevede tra l'altro il disarmo di Hamas e il ritiro israeliano dal territorio palestinese. Hamas ha accettato il piano, mentre Israele lo ha respinto, subordinando qualsiasi ritiro delle proprie truppe da Gaza a un "vero" disarmo del movimento islamista.