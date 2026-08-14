Giappone, le piogge torrenziali hanno causato 4 morti a Chiba
Giappone 'flagellato' dalle piogge torrenziali "senza precedenti": 4 morti
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Giappone 'flagellato' dalle piogge torrenziali "senza precedenti": 4 morti

Circa 26 mila famiglie sono rimaste senza corrente e i collegamenti con l'aeroporto di Narita sono stati sospesi fino a oggi pomeriggio
Un'auto bloccata per le piogge torrenziali in Giappone
Un'auto bloccata per le piogge torrenziali in Giappone
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AGI - In Giappone sono stati registrati quattro morti a causa delle piogge torrenziali "senza precedenti" che hanno colpito la parte orientale del Paese. Lo hanno riferito le autorità locali.

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Tra le vittime figurano un uomo tra i 60 e i 70 anni e una donna di 66 anni rimasta bloccata nella propria auto su una strada allagata, ha dichiarato l'Ufficio per la gestione delle emergenze della prefettura di Chiba.

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Frane e disagi nella regione di Chiba

A causa delle piogge torrenziali, che si sono abbattute durante la notte nel Giappone orientale, circa 6mila persone sono rimaste bloccate all'aeroporto di Narita, uno dei due principali aeroporti che servono Tokyo, con molti treni da e per l'aeroporto cancellati fino al pomeriggio di venerdì 14 agosto. Gravi i disagi al traffico stradale e ai servizi ferroviari, secondo quanto riferito dalle autorità.

I violenti acquazzoni hanno provocato allarmi per frane e interruzioni di corrente, con i meteorologi che hanno emesso per la prima volta l'allerta piogge torrenziali di massimo livello per la regione di Chiba.

Secondo l'Ufficio per la gestione delle emergenze, quasi 26 mila famiglie in tutta la prefettura di Chiba sono rimaste senza corrente.

In città come Ichikawa, Kashiwa e Sakura sono state allagate in totale 45 abitazioni. In altre 39 case l'acqua e' penetrata sotto il pavimento.

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