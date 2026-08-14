Berlino, cancellato evento per bimbi neri dopo minacce razziste

AGI - La Volksbuhne, celebre teatro di Berlino che quest'estate ha installato una piscina all'aperto davanti al proprio ingresso, ha cancellato per "motivi di sicurezza" un evento riservato a bambini e adolescenti neri dopo una "campagna di odio razzista".
La decisione è stata presa insieme all'associazione di Berlino Eoto (Each One Teach One), che si occupa di educazione ed emancipazione delle persone di origine africana. "La protezione dei nostri visitatori, partner e dipendenti è la nostra priorità", ha spiegato la Volksbuhne.
Gli insulti razzisti via mail e sui social
L'iniziativa avrebbe dovuto svolgersi oggi dalle 12 alle 18 e prevedeva l'accesso alla piscina per bambini e adolescenti membri dell'associazione. Dall'inizio di agosto, quando l'evento ha ottenuto attenzione mediatica, Eoto ha denunciato di aver ricevuto "email con minacce razziste, minacce di violenza e commenti discriminatori sui social network". Secondo il teatro, l'iniziativa "è diventata il bersaglio di discorsi razzisti e di odio dell'estrema destra". Martedì la leader dell'Afd Alice Weidel aveva paragonato l'evento "all'apartheid", chiedendo di "tagliare immediatamente" i finanziamenti pubblici a progetti di questo tipo. Anche un'esponente conservatrice locale aveva denunciato una discriminazione nei confronti delle persone bianche. Eoto ha spiegato di non poter più garantire "la sicurezza fisica e psicologica dei bambini e degli adolescenti".
La Volksbuhne di Berlino ha difeso l'iniziativa come una misura di discriminazione positiva, concepita come "un programma di vacanze per gruppi strutturalmente svantaggiati". Cansel Kiziltepe, responsabile della lotta alle discriminazioni nella capitale tedesca, ha criticato le polemiche: "Un'offerta temporanea destinata alle persone nere viene trasformata in un'accusa di discriminazione che non rende giustizia alla situazione". La Volksbuhne ha allestito per la prima volta quest'estate una piscina davanti alla sua storica sede. Per evitare il sovraffollamento, gli ingressi sono limitati e alcune fasce orarie vengono riservate a gruppi specifici.