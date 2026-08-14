Nigel Farage è stato rieletto: 'Il risultato parla da sé'

AGI - Il leader del partito populista di destra Reform UK, Nigel Farage, ha affermato che la sua rielezione come deputato nella circoscrizione di Clacton-on-Sea, nel sud-est dell'Inghilterra, "parla da sé". Farage ha ottenuto 22.239 voti, pari al 63,3%, aumentando di 17,6 punti percentuali il risultato delle elezioni generali del 2024, quando era entrato per la prima volta nel Parlamento britannico. Al secondo posto si è classificato il candidato satirico Count Binface (il Conte faccia di bidone) con 9.455 voti, il 26,9%.
L'affluenza è stata del 44,4%. "Il risultato di Clacton parla da solo", ha scritto Farage su X, accompagnando il messaggio con una sua fotografia scattata durante un evento nella circoscrizione. Il leader di Reform UK, che si era dimesso a luglio per poi ricandidarsi, non ha partecipato allo spoglio nella notte. Un portavoce del partito ha sostenuto che la polizia dell'Essex avesse segnalato una "minaccia credibile" contro Farage e che fosse in corso una "campagna" per "umiliarlo" durante l'annuncio dei risultati. La polizia si è limitata a dichiarare di aver predisposto "un dispositivo solido e proporzionato per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti allo spoglio".
Il boicottaggio degli altri partiti
Laburisti, Conservatori, Liberal-democratici e Verdi avevano deciso di boicottare le elezioni suppletive non presentando propri candidati. In loro assenza, la sfida ha attirato numerosi indipendenti, portando a 34 il numero complessivo dei candidati. La presidente onoraria del Labour, Bridget Phillipson, ha sostenuto che "questa non è una vittoria per Nigel Farage", accusando il leader di Reform di aver cercato di distogliere l'attenzione dalle polemiche sulle finanze del partito "combattendo un'elezione suppletiva contro un bidone della spazzatura".
The result in Clacton speaks for itself. pic.twitter.com/iQeaYxT35J— Nigel Farage (@Nigel_Farage) August 14, 2026
Le donazioni non dichiarate
Al momento delle dimissioni, Farage era oggetto di un'indagine del comitato per gli standard parlamentari per non aver dichiarato una donazione da cinque milioni di sterline, circa 5,85 milioni di euro, ricevuta dall'investitore britannico in criptovalute Christopher Harborne poco prima delle elezioni generali del 2024. I media hanno inoltre riferito di altre donazioni non dichiarate ricevute da George Cottrell, condannato negli Stati Uniti.
Count Binface ha intanto rivendicato ironicamente di essere stato il "candidato vincitore" tra quelli presenti all'annuncio dei risultati e ha sostenuto che il voto abbia "umiliato" Farage. "Più di una persona su quattro in questa circoscrizione preferirebbe avere Count Binface come deputato piuttosto che il leader di Reform UK, e questo è solo l'inizio", ha scritto su X.