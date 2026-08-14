Nigel Farage ha vinto le elezioni suppletive di Clacton

AGI - Il leader di Reform UK, partito dell'estrema destra britannica, Nigel Farage è stato rieletto deputato nella circoscrizione di Clacton, nell'Inghilterra sud-orientale, nelle elezioni suppletive che lui stesso aveva provocato dimettendosi a luglio.
Farage ha ottenuto 22.239 voti, pari al 62,82%, battendo nettamente il suo principale avversario, il candidato satirico Count Binface (Conte Faccia-di-Bidone), che ha raccolto 9.455 preferenze, il 26,71%. Alla consultazione hanno partecipato la cifra record di 34 candidati, mentre tutti i principali partiti rappresentati a Westminster hanno deciso di boicottare il voto, definendolo una "trovata pubblicitaria". Farage aveva invece presentato le elezioni come una sfida tra "il popolo e l'establishment".
La polemica dopo le dimissioni di luglio
Il voto era stato provocato dalle dimissioni del leader di Reform UK a luglio, in polemica con l'attenzione dei media e con un'indagine parlamentare sulle donazioni e su altri sostegni finanziari da lui ricevuti.
Tuttavia il leader della Brexit non si è presentato allo spoglio. Alle 3 del mattino aveva annunciato che non avrebbe partecipato, sostenendo di essere stato informato dalla polizia dell'Essex di "una campagna organizzata per disturbare e screditare il risultato" e affermando di non voler essere "sminuito e umiliato da signor nessuno". Un portavoce di Reform UK ha inoltre parlato di una "minaccia credibile" nei suoi confronti. Secondo quanto appreso da Sky News la polizia dell'Essex non avrebbe consigliato ad alcun candidato di non partecipare allo spoglio delle elezioni di Clacton.
"Il verdetto è stato emesso ed è una vittoria convincente e schiacciante... Abbiamo ottenuto molti più voti rispetto a quelli raccolti alle elezioni generali del 2024" ha detto durante un evento nell'Essex, trasmesso su X.