Putin visita la Curili, ma il Fiappone protesta

AGI - Il presidente russo Vladimir Putin ha visitato per la prima volta le isole Curili, al centro di una disputa con il Giappone che va avanti dalla fine della seconda guerra mondiale.
Putin - ha reso noto l'agenzia di stampa russa Tass - "ha visitato personalmente le Isole Curili per la prima volta". Nell'occasione il leader del Cremlino ha ispezionato la nave ammiraglia della flotta russa del Pacifico.
La disputa russo-giapponese per le Curili
Le relazioni russo-giapponesi sono state a lungo segnate dalle tensioni sulle isole contese, conosciute in Giappone come Territori del Nord e occupate dall'Unione Sovietica nel 1945. I legami si sono fortemente deteriorati da quando è iniziata la guerra su vasta scala in Ucraina nel 2022.
L'Unione Sovietica prese l'arcipelago vulcanico strategicamente situato a nord di Hokkaido negli ultimi giorni della Seconda Guerra Mondiale e da allora ha mantenuto una presenza militare li'. Nel 2010 l'allora presidente Dmitry Medvedev è diventato il primo leader russo a visitare il territorio conteso. Nel 2019 è andato anche a ricoprire la carica di primo ministro. Le quattro isole contese fanno parte dell'arcipelago vulcanico delle Curili, che si estende in un ampio arco dalla penisola della Kamchatka in Russia fino all'isola principale del nord del Giappone, Hokkaido.
Una storia territoriale complessa
L'URSS dichiaro' guerra al Giappone solo l'8 agosto 1945, dopo il lancio della bomba atomica su Hiroshima e sei giorni prima della fine del conflitto. I nomi delle isole sono simili in entrambi i paesi Kunashir, Habomai, Shikotan e Iturup in russo, mentre in giapponese sono conosciuti come Kunashiri, Habomai, Shikotan ed Etorofu. La loro popolazione di circa 20.000 cittadini russi vive in un clima rigido, ma le isole possiedono giacimenti minerali tra cui oro e argento, e ricche zone di pesca.
Dopo l'occupazione delle isole nel 1945, Mosca deporto' la sua popolazione giapponese di circa 17.000 persone. Successivamente le isole acquisirono importanza strategica, fornendo basi aeree e marittime durante la Guerra Fredda, mentre l'Unione Sovietica affrontava gli Stati Uniti e il loro alleato piu' stretto nel Pacifico, il Giappone. In diverse occasioni sembrava che i colloqui intermittenti tra Tokyo e Mosca stessero procedendo con qualche profitto e nel 1956, quando furono stabilite relazioni diplomatiche, il leader sovietico Nikita Khrushchev suggeri' che due delle isole contese potessero essere restituite tramite un trattato di pace.
Nonostante la ripresa dei colloqui dopo la caduta dell'Unione Sovietica nel 1991, non sono stati fatti più' progressi.
Le proteste del Giappone
Un clima di tensione che traspare perfettamente dalla risposta nipponica. Il Giappone, infatti, "protesta fermamente" contro la visita del presidente russo. "I Territori del Nord ... sono una parte intrinseca del territorio giapponese sia storicamente che secondo il diritto internazionale, e il governo giapponese protesta fermamente contro questa visita" ha dichiarato il ministro degli Esteri Toshimitsu Motegi che nel comunicato ha chiamato le isole con il nome giapponese.