Josh Kushner acquista Los Angeles Lakers per 12 miliardi

AGI - La famiglia allargata del presidente Donald Trump ha messo le mani anche nella Nba, il campionato professionistico di basket più famoso al mondo. Dopo aver fallito il piano per privatizzare la Coppa del Mondo di calcio, Josh Kushner, fratello minore di Jared Kushner, genero di Trump, non è rimasto fermo: ha acquistato i Los Angeles Lakers, una delle società più vincenti della storia Nba, per una cifra record di 12 miliardi di dollari.
Kushner, assieme a Bob Iger, ex amministratore delegato di Disney, ha presentato l'offerta a Mark Walter, azionista di maggioranza della squadra, appena pochi mesi dopo che quest'ultimo, a ottobre, aveva acquistato una partecipazione per controllare i Lakers. I dodici miliardi fissati nell'accordo rappresentano il prezzo più alto pagato per una squadra sportiva americana.
Le dichiarazioni dei nuovi proprietari e il profilo di Kushner
"Come tifosi da sempre della Nba siamo profondamente onorati dell'opportunità di diventare i custodi dei Los Angeles Lakers, una delle franchigie sportive più iconiche al mondo", hanno dichiarato con un comunicato Kushner e Iger. "Il nostro impegno a lungo termine è costruire sulle fondamenta esistenti, competere ai massimi livelli e essere al servizio di questa straordinaria squadra, dei suoi tifosi e della città di Los Angeles", hanno aggiunto.
Josh Kushner, miliardario nel settore finanziario, è sposato con la modella Karlie Kloss e in passato ha preso le distanze dal fratello, coinvolto nell'amministrazione Trump, ma come lui sembra deciso a mettere le mani su più settori del Paese, a cominciare dai marchi più leggendari.
L'uscita di scena di Mark Walter e il passato dei Lakers
Walter aveva acquistato i Lakers per dieci miliardi di dollari, mettendo fine all'era della famiglia Buss, quella dei grandi trionfi dei gialloviola di Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant e Shaquille O'Neal, e che negli ultimi anni ha avuto tra le sue file LeBron James.
"È stato uno dei più grandi onori della mia vita: un investimento straordinario. Ma ciò che porterò con me sarà la comunità, i tifosi e una città che considera questa squadra come una famiglia", ha commentato Walter. Attualmente il proprietario uscente è sotto indagine federale per un caso di potenziale frode legata alle sue società. Il miliardario è proprietario anche della squadra di baseball dei Los Angeles Dodgers e della squadra femminile di basket delle Los Angeles Sparks.