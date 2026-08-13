La parabola degli Usa nei droni militari

AGI - Da pionieri a ultimi della classe, o quasi: è la parabola degli Usa nel campo dei droni militari. All'inizio dell'anno si è tenuta in Germania l'esercitazione Combined Resolve cui ha partecipato l'esercito ucraino con i droni a corto raggio e gli americani hanno inesorabilmente perso, lo scrive il Wall Street Journal.
Battuti sia i mezzi blindati che i droni made in Usa, inducendo il Pentagono a correre ai ripari. Non abbastanza in fretta, visto che in Iran le cose sono andate male, con una difesa inefficace contro i droni iraniani che hanno inferto perdite umane e di aerei nelle basi americane nel Golfo.
Lo scenario dell'esercitazione Combined Resolve
Combined Resolve è un'esercitazione semestrale incentrata su operazioni di combattimento terrestre su larga scala, in cui le forze statunitensi, a rotazione, impiegano divisioni corazzate supportate da truppe di terra, elicotteri, droni e altri mezzi militari.
Circa 3.500 militari statunitensi, principalmente della 3ª Brigata Corazzata della 1ª Divisione di Cavalleria, hanno preso parte all'esercitazione. Il loro compito era attaccare una posizione difesa dalle forze di opposizione dell'esercito, o OPFOR, rinforzate da truppe ucraine del 412º Reggimento per Sistemi a Pilotaggio Remoto, o Nemesis, secondo quanto riferito da fonti a conoscenza dei fatti.
Tattiche, guerra elettronica ed eliminazione della brigata USA
Secondo un funzionario dell'esercito, le truppe a rotazione erano equipaggiate con sistemi standard di guerra elettronica e anti-drone. Le nuove Brigate Mobili da Combattimento, dotate di equipaggiamento e tattiche all'avanguardia, hanno ottenuto risultati decisamente migliori nelle esercitazioni, ha aggiunto il funzionario.
Secondo quanto riferito al giornale americano da funzionari Usa informati sull'esercitazione e da un partecipante, nell'esercitazione gli operatori di droni ucraini hanno eliminato un'intera brigata corazzata americana. Secondo un partecipante, le truppe impegnate nell'esercitazione hanno inviato in battaglia veicoli blindati pesanti che sollevavano polvere ed erano facilmente individuabili dai droni da ricognizione ucraini.
A questi droni ne seguivano altri che sganciavano esplosivi e droni a visione in prima persona, che si schiantavano contro i bersagli in combattimento. In esercitazioni di questo tipo si usano raramente munizioni vere. I droni in genere stazionano sopra un veicolo o si avvicinano abbastanza da permettere a un osservatore di assegnare loro un "abbattimento".