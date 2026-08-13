Trump non si arrende e vuole il suo nome sul Kennedy Center

AGI - Donald Trump e i suoi alleati non si arrendono: hanno deciso che il nome del Presidente degli Stati Uniti torni a comparire sulla facciata del Kennedy Center, una delle istituzioni culturali più importanti degli Stati Uniti. Il board ha avviato le procedure per riportare il nome del Presidente e chiudere parzialmente il prestigioso complesso di Washington per un controverso intervento di ristrutturazione della durata di due anni.
Nonostante un giudice federale abbia ordinato di rimuovere il nome, il consiglio di amministrazione del centro, presieduto da Trump, ha approvato la realizzazione di un'iscrizione celebrativa dedicata a lui stesso. Le nuove lettere con il nome di Donald Trump verranno collocate sulla facciata del Kennedy Center. L'iscrizione, ha deciso il board, deve andare sotto quella del John F. Kennedy Center for the Performing Arts e recitare, nonostante i lavori siano ancora lontani dal concludersi: "Restaurato e ristrutturato dal Presidente Donald J. Trump".
The Kennedy Center board voted on Thursday to inscribe President Trump’s name on its building, aggressively testing a federal judge’s order to remove it, according to two people with direct knowledge of the proceedings. https://t.co/slXhPjyFsu pic.twitter.com/yHXv6fV8dQ— The New York Times (@nytimes) August 13, 2026
Il giudice aveva ordinato di rimuovere il nome
La decisione arriva quasi otto settimane dopo che il giudice distrettuale federale Christopher Cooper ha ordinato al centro di rimuovere il nome di Trump e ogni riferimento ufficiale alla sua amministrazione dalla facciata dell'edificio. Il giudice, nominato da Barack Obama, aveva inoltre temporaneamente impedito all'istituzione di chiudere per i lavori di ristrutturazione, sottolineando che il consiglio aveva "l'obbligo sia di mantenere e gestire un importante luogo dedicato alle arti, sia il solenne dovere di commemorare un presidente caduto".
Trump: "Due anni di lavori necessari dopo anni di incuria"
Trump, tuttavia, è apparso determinato a trasformare il Kennedy Center a propria immagine e somiglianza, sostenendo che il complesso debba chiudere per due anni per consentire "interventi di ristrutturazione e costruzione su larga scala, necessari dopo anni di incuria, degrado e scarsa manutenzione". Secondo il Daily Beast, il tycoon ha sostenuto questa posizione durante la riunione del consiglio, pronunciando un appassionato discorso nel quale ha esaltato le proprie capacità di costruttore e criticato l'aumento vertiginoso dei costi dei lavori di ristrutturazione della Federal Reserve.
Il futuro del Kennedy Center
Il consiglio è composto da fedelissimi del Presidente, tra cui la sua capo di gabinetto Susie Wiles, le conduttrici di Fox News Laura Ingraham e Maria Bartiromo, l'inviato speciale Paolo Zampolli e il cantante country Lee Greenwood. "Sotto la forte leadership del Presidente Trump, il Kennedy Center è sulla strada per diventare la migliore istituzione culturale del mondo", ha dichiarato Liz Huston, portavoce della Casa Bianca.