Lo skater che ha fatto 'il trick della vita' durante l'eclissi

AGI - Lo skater madrileno Danny Leon, atleta olimpico a Tokyo 2020 e a Parigi 2024, ha approfittato dell'eclissi solare in Spagna per immortalarsi eseguendo un 'trick' - salto, nel suo gergo - in uno dei momenti più spettacolari di questo fenomeno astronomico, quando la luna copriva completamente il sole.
"Il trick della mia vita", ha ammesso lo stesso atleta nel post di Instagram in cui ha caricato il video di questa impresa, diventato virale sui social e che sfiora già i 10 milioni di visualizzazioni sul suo account, risultando già una delle immagini più iconiche dell'eclissi solare di mercoledì scorso.
Chi è Danny Leon, skater di successo
Danny León è uno dei grandi punti di riferimento spagnoli dello skate 'park' e 'bowl', con un palmarès straordinario al festival di O Marisquiño, a Vigo, ed è arrivato a rappresentare la Spagna ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 e Parigi 2024.
L'iconica immagine è stata scattata a Novales, un piccolo paese della provincia di Huesca, di poco più di 150 abitanti e a meno di un'ora da Saragozza, come ha spiegato oggi, giovedì, all'EFE lo stesso atleta, già di ritorno a Móstoles, la sua città natale.
Un'idea nata mesi prima dell'eclissi
"Tutto nasce da un'idea di Jaicano, il fotografo, e mia: avevamo già lavorato insieme facendo foto con il sole, altri giorni con la luna, poi è arrivata una terza persona, Gochi, il cameraman, e ha detto: sarebbe fico farlo con l'eclissi che ci sarà", segnala lo 'skater'. León, che ci riceve nello skatepark della sua città dove si allena abitualmente e che lui stesso ha contribuito a costruire dando alcune indicazioni sulla configurazione della pista, confessa che non si aspettava tutta la risonanza che sta avendo a livello nazionale l'immagine, girata con molta preparazione.
"Jaicano ha cercato la location, è molto fissato per queste cose, e ha capito come sarebbe stata tecnicamente l'eclissi, dove sarebbe caduta, quale altezza serviva. Abbiamo contattato SB Ramps, hanno montato una rampa e il giorno prima dell'eclissi siamo andati a provarla", dettaglia l'atleta, che la presenta come un vero lavoro di squadra.
Dal cameraman, che ha cercato molte zone della Spagna per capire "dove si sarebbe visto meglio, per più tempo, e dove si sarebbe visto meglio l'anello", fino a SB Ramps, una piccola azienda di moduli da skate che "ha progettato, tagliato e portato nel suo furgone tutti i pezzi" per montarlo sul posto. "Di notte abbiamo provato un po' come sarebbe stato con poca luce, perché durante l'eclissi la luce sarebbe calata, e il giorno dopo eravamo già pronti. Abbiamo preso un telefono, perché loro erano a 500 metri di distanza, e proprio nel momento in cui è comparso l'anello, che sembrava ci fosse fuoco intorno, è venuto il trick che stavamo provando", aggiunge.
Lo sguardo alla prossima eclissi
Anche se in questo momento è concentrato sull'obiettivo di qualificarsi di nuovo per i Giochi Olimpici, quelli di Los Angeles 2028, Danny Leon ammette che stanno già pensando a cosa poter fare per la prossima eclissi che si verificherà in Spagna il prossimo anno, che sarà totale anche in zone come Cadice, Málaga, Ceuta e Melilla.
"Ne abbiamo parlato, ma l'eclissi sarà più alta, quindi bisognerà vedere cosa possiamo fare. Ma sarebbe qualcosa di nuovo, bisogna reinventarsi, vedremo, perché questo è già stato fatto e sicuramente molte persone l'anno prossimo ci proveranno. Credo che abbiamo quattro minuti, sarà più tempo. Ci penseremo su", conclude.