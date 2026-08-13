Lincoln in mare da 200 giorni: tentati suicidi tra i marinai

AGI - Numerosi marinai americani hanno tentato di gettarsi in mare dalla portaerei nucleare Abraham Lincoln, secondo un nuovo e allarmante rapporto pubblicato da una rivista militare. Se confermato, il documento mostra un quadro totalmente diverso da quello celebrativo presentato finora dal Pentagono e dalla Casa Bianca riguardo alla guerra con l'Iran.
La Marina USA non ha fornito un numero preciso dei militari che hanno tentato di gettarsi in mare o di farsi del male, ma ha confermato che il comando della nave sta monitorando costantemente il benessere del personale a bordo. La notizia arriva mentre la nave della classe Nimitz, con i suoi 5 mila tra marinai e Marines, è entrata nel nono mese di missione, che inizialmente avrebbe dovuto durare sette mesi prima che l'equipaggio fosse inviato a combattere in Medio Oriente nella guerra contro l'Iran.
Condizioni critiche e razioni ridotte dopo 9 mesi di missione
Con il passare del tempo i disagi per i militari, secondo alcune testimonianze, sono aumentati, molti si sono ritrovati "prigionieri" delle proprie navi, con scorte ridotte di alimenti, bevande, e condizioni igieniche messe a dura prova. Il presidente Donald Trump aveva dichiarato che la guerra sarebbe durata soltanto "poche settimane", ma cinque mesi dopo diversi rapporti hanno indicato che le condizioni a bordo della nave sono peggiorate, con i familiari dei marinai che hanno denunciato le condizioni fatiscenti dei bagni e le lavanderie chiuse.
Non potendolo fare i militari, sono stati i parenti a rendere pubblico il caso, che getta un'ombra sulla trasparenza nella comunicazione adottata dal Pentagono. Parlando con la rivista online Military Times, i partner dei marinai a bordo della nave hanno raccontato diversi episodi in cui militari avrebbero tentato di togliersi la vita.
I Democratici al Congresso chiedono ispezioni: "Un record in mare"
I democratici al Congresso americano chiedono ora chiarimenti sulle condizioni di vita a bordo della USS Abraham Lincoln, in mare da oltre 200 giorni consecutivi (un record assoluto), dopo segnalazioni di carenze alimentari, problemi igienici e un grave deterioramento della salute mentale dell'equipaggio.
In una lettera inviata al segretario alla Difesa Pete Hegseth, il senatore democratico Richard Blumenthal ha chiesto alla Marina di rendere conto delle criticità a bordo della portaerei, schierata complessivamente da più di 250 giorni. Blumenthal ha citato "numerose segnalazioni di carenze di beni di prima necessità, contaminazione dell'acqua, problemi idraulici, deterioramento della salute mentale e problemi di sicurezza sul ponte".
Anche il senatore democratico Ruben Gallego ha chiesto una visita ufficiale di controllo condotta da una delegazione bipartisan del Senato a bordo della nave. La portaerei aveva lasciato San Diego il 21 novembre 2025 per una missione nel Mar Cinese Meridionale, prima di essere dirottata in Medio Oriente in vista dell'inizio della guerra di Stati Uniti e Israele contro l'Iran.
"I racconti di membri dell'equipaggio che minacciano di gettarsi dalla nave sono un segnale d'allarme terrificante: docce ammuffite, acqua calda a intermittenza, pasti e sapone razionati, servizi igienici fuori uso e turni estenuanti di 12-16 ore senza riposo", ha denunciato Gallego. "Il modo in cui Trump tratta i nostri militari mentre conduce questa guerra non è solo rivoltante, è pericoloso". Secondo il media americano MSNOW, durante due recenti incontri le famiglie hanno chiesto conto ai responsabili della Marina delle difficili condizioni affrontate dalle circa 5 mila persone a bordo, domandando quando potranno tornare a casa.
Le testimonianze dei familiari: "Esausti e sotto pressione"
Annabelle Loma ha raccontato che l'ombudsman — la figura incaricata di assistere le famiglie dell'equipaggio — le aveva riferito che suo marito aveva tentato di gettarsi in mare. Ha detto di essere riuscita a parlargli solo poche volte da allora e che ora si trova sotto osservazione medica.
"Ha paura", ha raccontato. "Pensa che riceverà un congedo con disonore e che, solo perché era completamente esausto, i suoi tredici anni di carriera siano stati rovinati così, da un momento all'altro. Non è giusto, non è corretto. Non è questo di cui dovrebbe preoccuparsi in questo momento".
La missione era cominciata a novembre e avrebbe dovuto concludersi a maggio, facendo di questo dispiegamento il più lungo mai effettuato da una portaerei statunitense nell'era moderna.
Maria Rodriguez, un'altra parente, ha raccontato che suo marito le aveva detto di aver visto un altro marinaio mentre si preparava a gettarsi in mare. La donna ha raccontato che il marito era poi riuscito a bloccare il compagno e a portarlo in salvo. "Ha detto di non aver mai provato in vita sua un'adrenalina simile e che era felice di aver salvato quel ragazzo", ha aggiunto.
Le denunce a San Diego e la risposta della Marina
La rivista Stars and Stripes ha raccontato episodi simili. Le famiglie di più di duecento membri della Lincoln hanno partecipato a San Diego, in California, a un incontro con il segretario ad interim della Marina Hung Cao. Durante un altro incontro fatto in remoto, le famiglie hanno parlato di problemi mentali per i marinai, di sicurezza a rischio e di personale esausto.
I marinai della Lincoln, secondo i familiari, sono stati impegnati in una missione di combattimento non-stop durata cinque settimane, un ritmo che ha lasciato il segno sul morale. "Mia madre — ha raccontato Shelby Sanders — è a bordo della Lincoln. Ormai comunica con me solo via email, e io so che quando lo fa vuol dire che è molto giù. Non so quando la rivedrò".