Colombia: dopo il terremoto chef spagnolo dona 1 milione dollari

AGI - Un gesto di solidarietà che arriva direttamente dall'altra parte del mare e che punta a siutare i colleghi in difficoltà.
L'empatia dello chef e la sua donazione
Lo chef spagnolo José Andre's ha annunciato che metterà a disposizione un milione di dollari per la Colombia e, in particolare, per aiutare i piccoli ristoranti a riprendere l'attività dopo il devastante terremoto di magnitudo 7,4 che lunedì ha colpito il Paese causando, al momento, 265 morti e 3.494 feriti.
L'annuncio su X
In un messaggio sul social network X, Andre's, chef e filantropo di 57 anni, ha annunciato "una donazione di un milione di dollari per aiutare le piccole imprese alimentari della Colombia a riaprire le proprie porte" e che, a tempo debito, l'organizzazione no-profit 'World Central Kitchen' "aiutera' @LTFund (Longers Table Fund)" a determinare "dove il denaro potra' avere un impatto maggiore nel breve termine".
Non solo la colombia
Proprio attraverso questa organizzazione, lo chef asturiano - che possiede decine di ristoranti sparsi in tutta l'America - fornisce cibo alle aree del mondo colpite da disastri naturali o bellici, da Haiti (colpita dal terremoto nel 2010) alla Repubblica Dominicana, passando per Zambia, Nicaragua, Peru', Cuba, Uganda, Palestina, Cambogia, e in Polonia al confine con l'Ucraina.