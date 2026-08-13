Il caldo estremo non dà tregua, l'Europa è sempre più rovente

AGI - Un'altra intensa ondata di caldo intenso, la quinta da maggio, stringe l'Europa in una morsa, in quella che sarà ricordata come una delle estati più torride di sempre. Quasi nessun Paese del Continente è stato risparmiato dalle temperature altissime che si prevede restino tali almeno fino al fine settimana. In Spagna il servizio meteorologico nazionale ha previsto che il termometro si manterrà generalmente al di sopra dei 35 gradi oggi e domani, con punte di 42 gradi in alcune zone del sud e del nord-est.
In Francia Météo-France annuncia un picco nella parte occidentale del Paese per oggi, con temperature previste fino a 40 gradi. Oltre 80 dipartimenti restano in allerta arancione almeno fino a domani, mentre gli incendi non sono ancora del tutto sotto controllo nel Pas-de-Calais.
In alcune zone della Gran Bretagna, che registra il primo anno nella storia delle rilevazioni meteo in cui per 4 giorni consecutivi il termometro ha superato i 36 gradi, le temperature potrebbero raggiungere i 38 gradi. L'allerta per il caldo estremo era inizialmente destinata ad alcune zone delle Midlands occidentali e orientali, all'Inghilterra orientale e sud-orientale, allo Yorkshire e all'Humber, oltre che alla Grande Londra.
Il Met Office ha esteso la previsione includendo aree del nord-ovest, tra cui la Greater Manchester e il Cheshire. Il servizio meteorologico britannico afferma che l'estate sarà probabilmente la più calda mai registrata in termini di temperatura media, superando il record stabilito lo scorso anno. Inoltre, almeno una ventina di incendi stanno interessando il centro e il sud del Regno Unito.
Oltre 135 milioni di persone coinvolte in Europa
In Germania, il Deutscher Wetterdienst, il servizio meteorologico nazionale, prevede temperature fino a 38 gradi nei prossimi giorni, soprattutto nell'ovest e nel sud-ovest tra venerdì e sabato. In Polonia, l'Istituto di Meteorologia ha comunicato che domenica le temperature potrebbero raggiungere i 37 gradi in alcune regioni occidentali, centrali e settentrionali. Complessivamente, secondo un calcolo effettuato dall'AFP, si prevede che oltre 135 milioni di persone in tutta Europa si troveranno ad affrontare temperature superiori ai 35 gradi.
L'allarme dei governi sui costi economici
Molti governi hanno lanciato l'allarme sull'aumento dei costi legato alle temperature estreme di quest'estate. La ministra francese dell'ambiente, Monique Barbut, ha dichiarato che le ondate di calore potrebbero costare al Paese dai 10 ai 15 miliardi di euro. In alcune regioni vinicole francesi è allarme per la vendemmia, che potrebbe essere anticipata a causa del caldo che può causare una maturazione precoce dell'uva e alterarne il contenuto zuccherino.
Il governo rumeno ha annunciato l'avvio della chiusura controllata di una delle due unità della centrale nucleare di Cernavoda, nel sud-est del Paese, a causa del basso livello dell'acqua del Danubio utilizzata per il raffreddamento dell'impianto.