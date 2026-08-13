Spettacolo nell'Oceano Pacifico: i calamari che volano in gruppo

AGI - Su una nave da ricerca, 15 anni fa, un gruppo di scienziati giapponesi documentò qualcosa che era stato descritto solo da marinai increduli: una formazione di calamari volare nell'aria. Un banco di circa 100 calamari si sollevò inaspettatamente dalle acque dell'Oceano Pacifico a circa 370 miglia da Tokyo e scivolò vicino alla barca per circa 30 metri. I ricercatori, stupiti, furono i primi a fotografare una cosa del genere che poteva ricordare un'invasione aliena.
Come fanno a volare: il segreto dell'iponome
Probabilmente erano calamari volanti al neon (Ommastrephes bartramii) — come afferma uno studio successivo di cui dà conto The Guardian —, una specie che fa parte di una famiglia di calamari volanti di 20 esemplari nota per saltare dall'acqua utilizzando l'iponome, un organo muscolare simile a un imbuto presente anche in altri cefalopodi, come i polpi. L'organo è in grado di mandare via l'acqua fuori in un getto, spingendo il corpo sia dentro che fuori dal mare.
Le fotografie dei calamari plananti li mostrano con le "braccia" (hanno in tutto 10 arti) distese verso l'esterno. I calamari volanti al neon sono lunghi circa quanto un mattarello e tendono a radunarsi vicino alla superficie per nutrirsi di pesci e crostacei. Non è chiaro esattamente perché volassero all'unisono in questo modo: una spiegazione possibile è che forse stavano sfuggendo a un predatore, come uno squalo.
L'avvistamento insolito e il confronto con i polpi
I calamari volanti si trovano in tutto il mondo e la loro tendenza a emergere dall'acqua a volte li porta ad atterrare sulle barche. Ma vedere un comportamento simile è insolito, anche per chi si dedica allo studio della specie. "Bisogna essere fortunati" afferma William Gilly, biologo dell'Università di Stanford che ha trascorso diversi decenni nella ricerca sui calamari. "Ho visto un piccolo calamaro Humboldt saltare fuori dall'acqua per scappare da un pesce mahi mahi, e anche il pesce è saltato fuori dall'acqua e ha catturato il calamaro in aria. Ma non li ho mai visti planare in gruppo. Tuttavia, non ci sono dubbi sulla capacità del calamaro di muoversi rapidamente in acqua".
Gilly ha visto anche un Humboldt, il più grande dei calamari volanti, e lo ha seguito nuotando a 10 metri al secondo (36 km/h) per sfuggire a qualche leone marino. I calamari volanti al neon vivono attraverso gli oceani Pacifico, Atlantico e Indiano e sono altamente migratori. Hanno una curiosa striscia dorata o argentata al centro della parte inferiore, forse come forma di mimetismo.
Nella nostra immaginazione popolare, il calamaro è spesso oscurato dal polpo. Ma i calamari hanno una loro intelligenza, possono cambiare colore e nuotare in acqua con maggiore destrezza rispetto ai loro vicini più celebri. Sono anche più amichevoli. "Un calamaro da solo è una creatura infelice, è nervoso e nervoso — ha precisato Gilly —. Un polpo è un solitario. Ucciderà un altro polpo se li metti insieme in un acquario. I calamari sono"