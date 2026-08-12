La portavoce della Casa Bianca Leavitt lascia l'incarico

AGI - La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt lascerà il suo incarico alla fine del mese. Lo annuncia Donald Trump.
"La nostra straordinaria addetta stampa della Casa Bianca, nonché una delle mie collaboratrici più fidate, Karoline Leavitt, lascerà il suo incarico alla fine del mese per poter dedicare più tempo ai suoi splendidi figli e alla sua famiglia, una decisione che comprendo e rispetto pienamente! Karoline diventerà una delle mie principali consigliere esterne e una voce influente all'interno del Partito Repubblicano, mentre lavoriamo per sfidare la storia e vincere in modo decisivo le elezioni di metà mandato", scrive Trump su Truth.
Il ringraziamento di Donald Trump
"Karoline è stata una vera leader alla Casa Bianca e ha svolto un lavoro fenomenale nella lotta per la giustizia, la libertà e l'indipendenza, dal 2018, inclusa la nostra storica campagna per la rielezione del 2024. Karoline è stata una delle migliori addette stampa della Casa Bianca nella storia dell'ufficio. Grazie, Karoline, per l'ottimo lavoro svolto", ha concluso Trump.
Serving as the White House Press Secretary over the past year and a half has been the honor and adventure of a lifetime. I am incredibly grateful to President Trump for granting me so many extraordinary opportunities, such as working in the West Wing and spending countless hours… https://t.co/4jyW61DGGh pic.twitter.com/xny1yccuBn— Karoline Leavitt (@karolineleavitt) August 12, 2026
Karoline Leavitt ha spiegato su X la scelta di lasciare l'incarico di portavoce della Casa Bianca, dicendo che la nascita della seconda figlia l'ha messa davanti a un bivio: servire il presidente degli Stati Uniti o seguire i figli piccoli.
"Servire come portavoce della Casa Bianca negli ultimi diciotto mesi è stato l'onore e l'avventura di una vita. Sono profondamente grata al presidente Trump per avermi concesso così tante opportunità straordinarie, come lavorare nell'Ala Ovest, trascorrere innumerevoli ore nello Studio Ovale, volare in giro per il mondo e incontrare leader stranieri, e viaggiare attraverso il nostro splendido Paese incontrando americani di ogni estrazione sociale", ha scritto sul suo account social, seguito da 1,9 milioni di utenti, postando anche l'annuncio fatto da Donald Trump.
"Ma soprattutto - ha aggiunto - sono grata al Presidente per avermi affidato il privilegio speciale di parlare a suo nome dal podio della Casa Bianca. Ho parlato con grande orgoglio delle numerose conquiste storiche di questa Amministrazione e ho trovato grande soddisfazione nel chiamare i media liberal a rispondere delle proprie responsabilità e nell'assicurarmi che il popolo americano ascoltasse la verità sui successi del presidente Trump".
Leavitt, 28 anni, più giovane portavoce della Casa Bianca della storia, ha spiegato cosa l'ha portata a fare un passo indietro. "La verità è che, da quando sono tornata alla Casa Bianca dopo la nascita di mia figlia, ho sentito nel profondo del cuore che non posso essere la madre migliore che i miei due figli piccoli meritano, continuando a dedicare al ruolo di portavoce della Casa Bianca tutto il tempo, l'energia e l'attenzione costanti che esso richiede. Ed è per questo che, alla fine, ho preso la difficile decisione, dolce e amara allo stesso tempo, di lasciare la Casa Bianca e intraprendere un nuovo capitolo della mia vita", ha scritto.