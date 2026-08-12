Usa, l'Oms critica la riforma sui vaccini di Trump
L'avvertimento dell'Oms: "La riforma sui vaccini di Trump va contro decenni di prove scientifiche"
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L'avvertimento dell'Oms: "La riforma sui vaccini di Trump va contro decenni di prove scientifiche"

Il presidente americano ha firmato una revisione per ridurre il numero di immunizzazioni raccomandate ai bambini, ma il direttore dell'Organizzazione Ghebreyesus ha evidenziato il pericolo di mancata copertura nei bambini
Andrea Nobili Tartaglia
Il presidente Donald Trump ha firmato la nuova riforma dei vaccini infantili
Jim WATSON / AFP - Il presidente Donald Trump ha firmato la nuova riforma dei vaccini infantili
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AGI - L'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha avvertito che il tentativo di Donald Trump di riformare il programma dei vaccini per i bambini negli Usa va contro "decenni di prove scientifiche".

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Il presidente Trump ha firmato lunedì 10 agosto un ordine esecutivo destinato a modificare profondamente l'approccio del governo federale alle vaccinazioni infantili, riducendo il numero di immunizzazioni raccomandate nei primi anni di vita e promuovendo una revisione dell'obbligo vaccinale scolastico. Una riforma che di fatto ribadisce anche la richiesta di suddividere il vaccino contro morbillo, parotite e rosolia (MMR) in tre dosi separate. L'ordine prevede di suddividere il calendario vaccinale pediatrico in tre categorie e propone inoltre di separare il vaccino trivalente contro morbillo, parotite e rosolia (Mmr) in tre diverse somministrazioni, una scelta contraria all'ampio consenso scientifico.

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Cosa prevede la riforma di Trump

Secondo la bozza, a tutti i bambini continueranno a essere raccomandate le vaccinazioni contro morbillo, parotite, rosolia, difterite, tetano, pertosse, poliomielite, Haemophilus influenzae di tipo B, malattia pneumococcica, Hpv e varicella. Soltanto ai bambini appartenenti alle categorie ad alto rischio verrebbero invece raccomandati gli anticorpi monoclonali contro il virus respiratorio sinciziale (Rsv) e i vaccini contro epatite A, epatite B, meningococco B, meningococco Acwy e dengue. Si tratta di una modifica rispetto all'attuale calendario, che raccomanda alla generalità dei bambini la maggior parte di queste immunizzazioni. Per altre vaccinazioni, tra cui quelle contro rotavirus, malattia meningococcica, influenza e Covid-19, la decisione verrebbe affidata a una valutazione condivisa tra i genitori e il medico del bambino.

Il provvedimento segue una precedente iniziativa del dipartimento della Salute e dei Servizi umani (Hhs), che a gennaio aveva già cercato di ridurre il numero di vaccinazioni raccomandate nel calendario pediatrico. Diverse organizzazioni mediche avevano impugnato le modifiche e un giudice aveva dato loro ragione. Negli ultimi mesi Trump ha sollecitato il ministro della Salute Robert F. Kennedy Jr. ad accelerare la revisione del calendario vaccinale e le ricerche su un'eventuale relazione tra vaccini e autismo. Numerosi e ampi studi scientifici non hanno trovato prove di un nesso causale tra vaccinazioni e autismo.

L'Oms smentisce Kennedy Jr: "I vaccini non causano l'autismo"

Il suo Segretario alla Salute, Robert F. Kennedy Jr., ha fondato un gruppo antivaccinista e da tempo promuove un legame, infondato, tra il vaccino MMR e l'autismo. Ma il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha affermato che la scienza è "inequivocabile: i vaccini, incluso il vaccino MMR, sono sicuri e non causano l'autismo". "Le politiche vaccinali dovrebbero essere guidate da una revisione rigorosa, indipendente e trasparente delle migliori evidenze scientifiche disponibili, non da influenze politiche", ha avvertito in un post su X.

Tedros ha affermato che l'Oms è "preoccupata che i recenti cambiamenti alla politica vaccinale statunitense non siano in linea con decenni di evidenze, che dimostrano quando i bambini sono più vulnerabili alle malattie". Tedros ha sostenuto che "i vaccini offrono la protezione più efficace, è fondamentale stabilire quante dosi sono necessarie e quali vaccini possono essere somministrati insieme in sicurezza". E ha aggiunto: "Queste evidenze vengono continuamente riviste man mano che emergono nuovi dati da tutto il mondo".

Ghebreyesus: "Ritardare le vaccinazioni può lasciare i bambini non protetti"

Il direttore generale dell'Oms ha anche avvertito che "ritardare le vaccinazioni o separare le dosi inutilmente non rende la vaccinazione più sicura e può lasciare i bambini non protetti". La ricerca medica non ha mai stabilito alcun legame tra autismo e vaccinazione, ma gli scettici, tra cui il Segretario alla Salute Kennedy, continuano a ipotizzare che possa esisterne uno.

Kennedy ha avviato un'importante revisione dei vaccini, compresi alcuni in uso da decenni, ha rivisto il calendario vaccinale infantile e ha tagliato i finanziamenti per lo sviluppo di nuovi vaccini: misure che sono state fortemente condannate dalla comunità medica e scientifica. All'inizio di quest'anno, i tribunali statunitensi hanno sospeso una riforma della politica vaccinale da lui stesso avviata.

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