California, un orso bruno si 'rinfresca' in piscina contro l'afa

AGI - Immaginate di essere David Rechtschaffen e di possedere una villa con la piscina nella contea di Los Angeles, in California, dove un orso bruno è intento a nuotare per 'rinfrescarsi' contro il caldo intenso che sta attanagliando tutto il mondo. Questa è esattamente la scena che si è trovato davanti il proprietario dell'abitazione, quando è andato sul retro per godersi un po' di refrigerio in una torrida domenica californiana. "Stavo camminando verso la porta finestra, quando l'ho visto mentre se la spassava in acqua" ha commentato Rechtschaffen ai microfoni dell'emittente Cbs. Per fortuna, l'orso non ha avuto comportamenti aggressivi e nessuno è rimasto ferito.
Il precedente nella contea di Burbank
Tuttavia, a quanto pare questo non è il primo episodio in cui un orso bruno si 'tuffa' in una piscina privata. Nel luglio 2023, la polizia di Burbank - sempre in California - ha trovato un esemplare letteralmente seduto in una piscina mentre si rinfrescava e 'prendeva il sole', secondo quanto riportato da Sky News.