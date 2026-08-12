Putin: Navi russe bloccate in mare, il presidente promette una risposta immediata

AGI - Nessuna forma di passività. Mosca non ha intenzione di rimanere in disparte mentre vede danneggiare davanti ai suoi occhi i suoi traffici commerciali. Specie in un momento così delicato nella storia del Paese.
Il monito di Putin
A renderlo chiaro - come riporta Ria Novosti - è proprio Valadimir Putin: "La Russia risponderà con la stessa moneta a qualsiasi tentativo di sequestrare le sue navi mercantili, e lo farà in qualsiasi mare". Questo è il monito che arriva dal Presidente russo".
Le tensioni con l’Europa
Lo Zar ha richiamato l'attenzione sulle "recenti decisioni dell'Unione europea", sottolineando come le autorità di alcuni Paesi stiano cercando - a suo avviso - in violazione del diritto marittimo internazionale, di limitare il movimento delle navi appartenenti a operatori economici russi pacifici. Il presidente ha inoltre aggiunto che recentemente è emersa persino l'idea di sequestrare i velivoli russi per rivendere la proprietà sottratta.
L'avvertimento del Cremlino
"I tentativi di alcuni Paesi di limitare la navigazione russa sono atti di pirateria e furto", ha aggiunto il leader del Cremlino, intervenuto in uniforme militare durante le fasi finali delle esercitazioni della Flotta del Pacifico.