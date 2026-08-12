Ucraina: Attacco di droni sul Mar Nero, morto un bambino: mosca indaga per 'terrorismo'

AGI - Il numero di vittime civili nel conflitto tra Russia e Ucraina non smette di aumentare. Un bimbo è rimasto ucciso in un massiccio attacco di droni condotto dalle Forze armate ucraine a Novorossiysk, nella regione russa di Krasnodar, secondo quanto riportato dal governatore Veniamin Kondratyev.
"Un bambino di otto anni è morto a Novorossiysk, esprimo le mie più sentite condoglianze ai genitori. Otto persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite", ha scritto sui social il politico, rilanciato dall'agenzia Ria Novosti.
Ma ad accrescere ancora il numero di morti è anche un'altra vittia, un uomo, nel villaggio di Volna, a causa dei detriti di un drone caduti a terra. Frammenti di drone hanno anche ferito due persone a Gelendzhik e altrettante ad Anapa, sempre sul Mar Nero.
Gli incendi a to di Novorossiysk
Il canale Telgram ucraino "Krymskiy Veter", citando immagini satellitari Nasa Firms, ha riferito che al porto di Novorossiysk sono scoppiati incendi vicino al molo di Sheskharis, il più grande terminal petrolifero russo sul Mar Nero, e al porto militare, che funge da ormeggio per navi e sottomarini della Flotta russa del Mar Nero.
Mosca ha trasferito gran parte della sua flotta dalla Crimea a Novorossiysk in seguito ai ripetuti attacchi di Kiev contro navi da guerra e infrastrutture navali russe nella penisola annessa dal Crmelino nel 2014. In città sono andati a fuoco anche edifici amministrativi e residenziali.
Inoltre, secondo il canale di monitoraggio ucraino Exilenova+, è stato colpito anche l'impianto di stoccaggio di cereali della zona, il più grande terminal di stoccaggio di cereali in acque profonde della Russia, con una capacità di raccolta pari a 300.000 tonnellate.
Secondo il bollettino del ministero della Difesa russo, la scorsa notte le Forze di difesa aerea hanno "intercettato e distrutto" 502 droni ucraini in sette regioni, in Crimea e sul Mar Nero.
L'attaco dei droni
Gli attacchi non hanno danneggiato solo le strutture locali. Secondo l'agenzia Tass, Una persona è rimasta uccisa in un attacco di droni ucraini nel villaggio di Novoselovskoye, nel distretto di Razdolnensky, in Crimea. Lo ha annunciato Sergey Aksyonov, governatore della penisola sul Mar Nero annessa dalla Russia nel 2015.
"Purtroppo, la scorsa notte, a seguito di un attacco di droni nemici in Crimea, un civile è rimasto ucciso nel villaggio di Novoselovskoye, nel distretto di Razdolnensky", ha dichiarato Aksyonov su Telegram chiedendo agli abitanti di mantenere la calma, di essere vigili e di fidarsi solo delle fonti di informazione ufficiali.
Le indagini russe per "terrorismo"
In questo clima di tensione, il Comitato investigativo russo ha aperto un'indagine penale per "atto terroristico" dopo gli attacchi delle Forze ucraine nella regione di Krasnodar, che ha provocato "morti e feriti, tra cui bambini".
A annunciarlo è stata Svetlana Petrenko, portavoce ufficiale del Comitato investigativo, citata dalla Tass. "La direzione investigativa principale del Comitato investigativo della Federazione russa ha aperto un procedimento penale per atto terroristico in relazione al massiccio attacco perpetrato dalle Forze armate ucraine contro infrastrutture civili nel territorio di Krasnodar", ha dichiarato la portavoce.
Secondo gli inquirenti, il 12 agosto le Forze armate ucraine hanno utilizzato droni per attaccare edifici residenziali e altre infrastrutture civili nel Territorio di Krasnodar. "A seguito degli attacchi terroristici, civili, tra cui minori, sono rimasti uccisi e feriti. Il numero delle vittime è in fase di accertamento", ha dichiarato ancora Petrenko.