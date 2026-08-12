Avaria alla torre di controllo, bloccato l'aeroporto di Barcellona
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Avaria alla torre di controllo, bloccato l'aeroporto di Barcellona

Passeggeri bloccati all'interno degli aerei per più di due ore
El Prat
Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP
barcellona
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AGI - Un'avaria elettrica alla torre di controllo sta bloccando l'aeroporto di Barcellona El Prat. Aena, l'autorità aeroportuale, ha comunicato alle 14:18 sui social media di essere al lavoro per risolvere il problema e ha chiesto ai passeggeri di verificare lo stato dei propri voli con le rispettive compagnie aeree.
Un'ora dopo, il gestore aeroportuale ha annunciato che l'aeroporto aveva ripristinato "il 100% dell'alimentazione elettrica", sebbene le operazioni stessero riprendendo gradualmente.

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A Barcellona passeggeri bloccati negli aerei per più di due ore

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I controllori del traffico aereo hanno spiegato sulla stessa piattaforma social che gli aerei stavano atterrando con una distanza tra loro significativamente maggiore del solito e hanno avvertito di possibili ritardi sostanziali, una situazione segnalata anche sul sito web dell'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol). Alcuni passeggeri segnalano sui social media di essere rimasti a bordo dell'aereo per più di due ore, mentre Aena non ha specificato quanti voli siano stati interessati.

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