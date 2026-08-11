Trump segretamente in aereo militare per minaccia iraniana

AGI - Il presidente statunitense Donald Trump ha lasciato segretamente la Turchia il mese scorso a bordo di un aereo militare a causa di una minaccia di attentato proveniente dall'Iran: è quanto ha riportato il Washington Post.
Secondo un funzionario statunitense anonimo che ha parlato con il Post, Trump sarebbe salito a bordo dell'Air Force One ad Ankara l'8 luglio, per poi spostarsi in un container agganciato all'aereo.
Il container lo avrebbe poi trasportato su un aereo più piccolo, un C-32A, che lo avrebbe condotto in Gran Bretagna, mentre i media e alcuni funzionari erano stati indotti a credere che Trump si trovasse ancora a bordo del velivolo più grande.
La minaccia iraniana e la spiegazione ufficiale
La minaccia iraniana era stata precedentemente indicata dai media statunitensi come la ragione per cui Trump non aveva lasciato la Turchia a bordo del nuovo Boeing 747-8, donato agli Stati Uniti dal Qatar, che aveva utilizzato per il suo viaggio di ritorno nel Paese.
Trump, che si trovava ad Ankara per un vertice NATO, aveva dichiarato all'epoca che avrebbe utilizzato il vecchio Boeing 747 per permettere ai membri delle forze armate statunitensi di stanza in una base aerea in Gran Bretagna di visitare il nuovo aereo.
Le indiscrezioni dei media e le misure di sicurezza straordinarie
Tuttavia, diverse testate giornalistiche statunitensi, tra cui il New York Times, hanno riportato che la minaccia proveniente da forze filo-iraniane avrebbe motivato il cambio di aereo.
Ai giornalisti a bordo del vecchio aereo in partenza da Ankara è stato inoltre chiesto di tenere abbassate le tendine dei finestrini – una misura normalmente riservata alle zone di guerra – alimentando ulteriormente i sospetti di problemi di sicurezza.