Missili russi su Kiev e Zaporizhzhia, almeno 9 le vittime

AGI - Una nuova serie di attacchi russi in Ucraina hanno causato almeno nove morti durante la notte, di cui sei a Zaporizhzhia, nel sud-est del Paese. Lo hanno annunciato le autorità ucraine. A Zaporizhzhia, "sei persone sono state uccise e 19 ferite", ha scritto Ivan Fedorov, capo dell'amministrazione militare regionale, su Telegram. L'esercito russo ha condotto un attacco "massiccio" con missili e bombe guidate, danneggiando edifici residenziali e strutture non residenziali, ha aggiunto.
Raffiche di droni e bombe a Dnipropetrovsk e Kiev
Le forze di Mosca hanno anche effettuato un attacco con droni e artiglieria contro cinque distretti nella regione di Dnipropetrovsk, nell'est del Paese, ha riferito il capo dell'amministrazione militare locale. "Tre persone sono state uccise", tra cui un ragazzo di 15 anni, ha precisato Oleksandr Ganzha su Telegram, segnalando anche cinque feriti. A Kiev, una serie di esplosioni sono state udite poco dopo la mezzanotte. Un incendio è scoppiato in un magazzino e una persona è rimasta ferita, ha riferito il servizio nazionale di emergenza.
La rivendicazione di Mosca e lo scenario geopolitico
Il Ministero della Difesa russo ha rivendicato la responsabilità degli attacchi "che hanno preso di mira aziende del settore militare-industriale e centri di trasporto e logistica nelle città di Kiev e Zaporizhzhia". Gli attacchi all'indomani delle dichiarazioni del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo cui la Russia si starebbe preparando a schierare ulteriori soldati nordcoreani sul proprio territorio e avrebbe ricevuto nuovi missili balistici da Pyongyang.
Zelensky, Zaporizhzhia colpita da missili nordcoreani
"Zaporizhzhia è stata colpita con missili balistici nordcoreani, Zircon e bombe aeree guidate". Lo scrive sui social il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. "È stato un attacco feroce, calcolato per infliggere danni massimi specificamente alle infrastrutture civili. Sfortunatamente, ad oggi, sei persone sono state riportate uccise e diciannove ferite in città", aggiunge.