La Turchia approva la legge per il processo di pace con il PKK

AGI - Il Parlamento turco ha approvato una legge dalla portata storica che definisce il quadro giuridico del processo di pace con i separatisti curdi del Pkk. Denominata "Turchia senza terrorismo", segna uno dei passaggi legislativi più importanti negli sforzi volti a porre definitivamente fine a un conflitto che dal 1984 a oggi ha ucciso circa 50 mila persone.
La "Legge sul rafforzamento della solidarietà nazionale e dell'integrazione sociale" è stata approvata dal Parlamento con 468 voti favorevoli, 88 contrari e 6 astensioni. In totale, hanno partecipato al voto 562 deputati su 600. Il provvedimento era stato approvato sabato dalla Commissione Giustizia del Parlamento dopo 17 ore e mezza di discussioni e mesi di lavoro.
Requisiti di applicazione e reati interessati
La legge stabilisce le procedure per il rinvio delle indagini, dei procedimenti giudiziari e dell'esecuzione delle pene, una volta che le istituzioni di sicurezza turche avranno accertato che il Pkk, le branche giovanili del Kck, e tutte le strutture a esso affiliate abbiano cessato di esistere e abbiano consegnato tutte le armi e le munizioni sotto il loro controllo.
Tali disposizioni diventeranno applicabili soltanto dopo che una decisione del Consiglio di sicurezza nazionale, che confermi tale accertamento, sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. La legge riguarda reati quali la costituzione o la guida del Pkk, l'appartenenza all'organizzazione, l'aiuto consapevole e volontario alla stessa, i reati di propaganda, i crimini commessi nell'ambito delle attività dell'organizzazione e i reati commessi per suo conto ai sensi della legge turca sulla prevenzione del finanziamento del terrorismo.
Termini di rinvio e condizioni per la revoca
In base alla nuova normativa, le indagini e i procedimenti relativi ai reati contemplati dalla legge, per i quali è prevista una pena massima pari o inferiore a 15 anni, possono essere rinviati per cinque anni. Quelli che prevedono pene superiori a 15 anni, l'ergastolo o l'ergastolo aggravato possono essere rinviati per 10 anni. La disposizione non si applica all'omicidio volontario commesso nell'ambito delle attività dell'organizzazione né a determinati reati commessi prima del 1 giugno 2005, punibili con l'ergastolo o l'ergastolo aggravato. Se una persona commette un reato di terrorismo durante il periodo di rinvio, la decisione sarà revocata e l'indagine o il procedimento giudiziario riprenderà. Se il periodo di rinvio scade senza che venga commesso un altro reato di terrorismo, i pubblici ministeri o i tribunali emetteranno una decisione di non procedere o archivieranno il caso, a seconda della fase in cui si trova il procedimento.
Esecuzione delle pene e organismi di monitoraggio
Disposizioni analoghe si applicano anche all'esecuzione delle pene. Le pene detentive pari o inferiori a 15 anni possono essere rinviate per cinque anni, mentre le pene superiori a 15 anni, così come l'ergastolo e l'ergastolo aggravato rientranti nell'ambito di applicazione della legge, possono essere rinviate per 10 anni. Se il periodo stabilito trascorre senza che venga commesso un reato di terrorismo, la pena sarà considerata scontata. L'attuazione della legge sarà supervisionata da un consiglio presieduto dal vicepresidente e composto da alti funzionari del governo e delle forze di sicurezza. Il Parlamento istituirà inoltre una commissione di monitoraggio. Le persone che intendono beneficiare della normativa avranno sei mesi di tempo, a partire dalla pubblicazione della relativa decisione del Consiglio di sicurezza nazionale, per presentare una richiesta scritta alle autorità competenti. L'eccezionale livello di sostegno ha collocato il voto tra i più significativi registrati dal Parlamento nella storia politica recente della Turchia.