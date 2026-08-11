Burnham: stretta sale scommesse e negozi sigarette elettroniche

AGI - Favorire la socialità e l'incontro tra i cittadini, a costo di mettere i bastoni tra le ruote a due business decisamente redditizi.
Il governo inglese guidato dal primo ministro britannico, Andy Burnham ha deciso di inasprire i controlli sui negozi di sigarette elettroniche e sulle sale scommesse nel tentativo di rilanciare le vie commerciali.
Burnham e il cambio di rotta
Secondo quanto riportato dai media britannici, infatti, Burnham renderà più difficile l'apertura di nuovi negozi di sigarette elettroniche in Inghilterra, nel tentativo di rilanciare le vie commerciali.
La riscossa dei luoghi d'incontro
Si tratta del secondo attacco del premier al settore dei negozi di questo settore, dopo che il mese scorso aveva annunciato una riduzione del 20% delle imposte locali per pub, circoli ricreativi e locali di musica dal vivo, finanziata da una revisione delle agevolazioni fiscali per il settore.
Il nuovo Primo Ministro laburista ha annunciato proposte per modificare il sistema di pianificazione urbanistica in Inghilterra, in modo che l'autorizzazione edilizia sia sempre obbligatoria per aprire un negozio di sigarette elettroniche.
Il nodo burocratico e le slot
Attualmente, questi negozi rientrano nella stessa categoria di bar e banche, il che significa che non necessitano di autorizzazione per aprire.
Tra le modifiche proposte da Burnham anche l'abrogazione della norma "Aim to Permit" del Gambling Act, che attualmente consente l'apertura di sale scommesse e sale slot machine e la creazione di una categoria a se' stante per i centri di gioco per adulti nella normativa urbanistica, rendendo anch'essi necessaria l'autorizzazione.