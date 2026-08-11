No di Inghilterra e Galles agli occhiali Meta in tribunale

AGI - I tribunali di Inghilterra e Galles hanno vietato gli "occhiali intelligenti" Meta, che consentono agli utenti di registrare video con microcamere mentre li indossano, come riportato dal Guardian.
"Esistono chiare restrizioni per scattare foto e girare video all'interno dei palazzi di giustizia, ed è per questo che gli occhiali Meta sono stati vietati", ha dichiarato al giornale un portavoce del Courts Service, l'organismo di regolamentazione dei tribunali. Di conseguenza, i funzionari giudiziari avranno il potere di confiscare questi occhiali qualora vengano rilevati all'interno delle loro strutture e di restituirli ai proprietari al termine di un'udienza.
Non si tratta del primo provvedimento di questo tipo: il mese scorso, i tribunali di New York hanno emesso lo stesso divieto per questi cosiddetti "occhiali spia". Nel Regno Unito, gli occhiali Meta, venduti a 359 sterline (420 euro), hanno già incontrato ostacoli simili: alcune catene di ristoranti e teatri hanno iniziato a vietarne espressamente l'uso, nel primo caso per rispettare la privacy dei clienti, nel secondo per tutelare la proprietà intellettuale delle opere.