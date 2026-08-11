Elicottero Usa spara su nave panamense nel Golfo dell'Oman

AGI - Alta tensione nel Golfo dell'Oman, dove il Comando Centrale delle Forze Armate degli Stati Uniti (CENTCOM) ha annunciato di aver aperto il fuoco contro una nave commerciale . Nel mirino dei militari americani è finita un'imbarcazione mercantile battente bandiera panamense, accusata da Washington di aver "tentato di violare l'embargo americano contro l'Iran".
La dinamica dell'attacco: colpiti i motori
La conferma dell'operazione è arrivata attraverso una nota ufficiale diramata dal Comando americano sui propri canali social. Secondo la ricostruzione del CENTCOM, l'equipaggio della nave avrebbe deliberatamente ignorato gli intimati di stop lanciati dalla Marina.
Di fronte al rifiuto di arrestare la navigazione, un elicottero MH-60 della della Marina statunitense si è alzato in volo per intercettare il mercantile. "L'elicottero ha lanciato due missili Hellfire contro la sala macchine della nave, dopo che il suo equipaggio aveva ignorato i ripetuti avvertimenti delle forze armate", si legge nel comunicato diffuso dal Centcom su X.