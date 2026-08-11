Egitto, incidente stradale tra due pick-up: 18 morti

AGI - Almeno 18 persone, per la maggior parte adolescenti, sono morte in un incidente tra due pick-up che trasportavano lavoratori agricoli nel nord dell'Egitto. Lo ha riferito all'AFP una fonte medica.
"La maggior parte dei morti sono adolescenti di 13 o 14 anni", ha precisato questa fonte sotto anonimato. Le vittime più giovani di questo incidente avvenuto su una strada del governatorato di Ismailia erano due bambine di 10 anni. Nonostante i rischi, i pick-up sono un mezzo di trasporto comune per milioni di lavoratori, compresi i minori, e spesso sono sovraccarichi.
La piaga del lavoro minorile
Jomana Walid, una ragazza di 16 anni sopravvissuta all'incidente, dormiva, esausta per essersi "svegliata alle 5 del mattino", quando si è verificato l'incidente e il veicolo si è ribaltato. Sua sorella ha detto di voler vedere "mamma, poi ha smesso di respirare, era morta", racconta all'AFP l'adolescente dagli occhi rossi per le lacrime, leggermente ferita alla schiena. Suo fratello Mohamed è stato ricoverato in ospedale, secondo la loro nonna, Nour Ahmed Abdulkader. Le famiglie si sono riunite durante il giorno davanti al centro ospedaliero di al-Qasasin, a Ismailia, nella speranza di avere notizie dei loro cari, ha riferito un giornalista dell'AFP.
Il ministero della salute egiziano aveva precedentemente annunciato un primo bilancio di 47 persone coinvolte, tra cui una trentina di feriti. I passeggeri, per la maggior parte originari di due villaggi del delta del Nilo, "erano in viaggio per andare a lavorare in una fattoria", secondo una fonte. Il presidente Abdel Fattah al-Sisi ha ordinato alle autorità di indagare immediatamente sulle cause dell'incidente, hanno riferito i media. Il lavoro minorile è un problema persistente in Egitto, e riguarda almeno 1,3 milioni di minori, secondo i dati ufficiali.