Cina, fallisce il lancio del razzo Long March 7A

AGI - Un razzo cinese che trasportava un satellite per telecomunicazioni ha subito un'anomalia dopo il lancio, ieri sera, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ufficiale Xinhua, mentre altri media hanno parlato di un'esplosione in volo.
Questo raro incidente, il primo in sei anni, si è verificato a bordo di un razzo Long March 7A, decollato da Wenchang, nella provincia di Hainan (Cina meridionale), alle 20:02 (ora locale). Il razzo, che trasportava il satellite per telecomunicazioni Zhongxing-4B, ha subito un'anomalia a metà volo, sostiene l'agenzia di stampa riportando che è stata avviata un'indagine per determinarne le cause.
Le immagini dell'esplosione
Il sito di Singapore Channel NewsAsia ha riportato su Instagram che il razzo è esploso poco dopo il decollo, pubblicando immagini di una folla che osservava una palla di fuoco nel cielo. Un video pubblicato da un utente di Internet ad Hainan (Cina meridionale) poche ore dopo il lancio mostrava un razzo esplodere circa 85 secondi dopo il decollo, lasciando dietro di sé una nuvola di fumo e detriti.
Il programma spaziale cinese
Negli ultimi anni, Pechino ha investito miliardi di dollari nel suo programma spaziale per realizzare quello che il leader Xi Jinping definisce il "sogno spaziale" cinese. A luglio, la Repubblica popolare ha fatto atterrare con successo per la prima volta un razzo riutilizzabile, un passo significativo verso la riduzione dei costi di lancio. La Cina, impegnata in una corsa con gli Stati Uniti e il loro programma Artemis, vuole inviare astronauti sulla Luna entro il 2030.
Il commento di Musk e i precedenti
Elon Musk, a capo della società spaziale SpaceX, ha commentato il fallimento del razzo cinese su X, riconoscendo che "i razzi sono incredibilmente difficili da costruire". "Spero che si riprendano presto", ha aggiunto. Anche SpaceX ha subito una battuta d'arresto mercoledì scorso: lo stadio superiore di uno dei suoi razzi si è schiantato sulla Luna, una collisione che secondo gli scienziati ha lasciato un cratere sulla superficie lunare. Anche il primo lancio del razzo Long March 7A da Wenchang nel 2020 fallì a causa di un "malfunzionamento", come riportato all'epoca da Xinhua.