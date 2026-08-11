Baka nuovo presidente dell'Ungheria. Il governo fa causa a Orban

AGI - Andras Baka è stato eletto Presidente della Repubblica di Ungheria. L'ex Presidente della Corte Suprema licenziato dall'ex premier Viktor Orbán, nominato presidente dalla fazione di governo Tisza, è stato eletto dai deputati a scrutinio segreto con 140 voti favorevoli e 6 contrari.
Il premier Peter Magyar ha affermato che la vita di Baka è servita "come esempio di impegno per lo stato di diritto democratico e i principi costituzionali" poiché il paese dell'Europa centrale ha bisogno di essere "riportato sulla via dello stato di diritto e del governo costituzionale". (AGI) Sdb
Il governo contro Orban
Il governo ungherese, intanto, ha annunciato di aver presentato una denuncia penale per oltre quattro miliardi di fiorini (circa 10,9 milioni di euro) spesi sui social media durante la presidenza di Viktor Orbán. Questa azione rappresenta una delle iniziative più dirette contro la cerchia ristretta dell'ex primo ministro nazionalista dall'inizio della transizione politica in aprile.
I dettagli della denuncia
La denuncia contro X, per sospetta cattiva gestione di fondi pubblici e abuso di potere, è stata presentata a seguito di una revisione dei contratti stipulati dai servizi dell'attuale Primo Ministro, Peter Magyar, secondo quanto riportato in una dichiarazione del governo inviata all'Agence France-Presse (AFP). L'azienda, all'epoca guidata da Antal Rogán, stretto collaboratore di Viktor Orbán e responsabile della comunicazione governativa, stipulò nel 2022 un contratto con Triton Communications, società di proprietà di Fanny Kaminski, presentata come consulente per la comunicazione dell'ex leader. (AGI) Sdb