Scatta piano anti-aviaria in Australia, vaccini per gli uccelli

AGI - Le autorità australiane hanno annunciato che vaccineranno le specie di uccelli considerate particolarmente vulnerabili al virus dell'influenza aviaria H5, altamente contagioso.
Per anni, il Paese è stato l'unico continente indenne dal ceppo H5, che ha causato gravi malattie e morte tra pollame e uccelli selvatici in tutto il mondo.
Il primo caso australiano è stato scoperto a giugno in un uccello marino migratore e la scorsa settimana il governo ha segnalato il primo evento di mortalità di massa nella fauna selvatica.
Le difficoltà operative e le priorità del governo
Nell'ambito degli sforzi per proteggere gli uccelli, i funzionari hanno dichiarato che avrebbero avviato campagne di vaccinazione mirate sia per le specie in cattività che per quelle selvatiche.
"È difficile vaccinare gli uccelli selvatici: sono necessarie due dosi di vaccino", ha affermato il ministro dell'Ambiente Murray Watt. "È difficile catturare uccelli selvatici una volta, figuriamoci due", ha aggiunto.
"Laddove sarà possibile vaccinare gli uccelli selvatici, lo faremo, ma la priorità è vaccinare gli uccelli in cattività".
Previsioni sulla diffusione del virus e specie a rischio
Il ministro dell'Agricoltura Julie Collins ha affermato che l'Australia dovrebbe aspettarsi ulteriori casi di mortalità di massa tra gli uccelli.
"Questo continuerà a diffondersi in tutto il paese", ha affermato. Gli uccelli selvatici più colpiti dal ceppo H5 includono uccelli acquatici, uccelli costieri, uccelli marini e rapaci.
A partire da lunedì, le autorità hanno segnalato 231 casi confermati o presunti di influenza aviaria H5 in Australia.
Impatto sulla fauna selvatica e sull'ecosistema
Non sono stati rilevati casi nel pollame o nella produzione agricola del paese.
Il ceppo H5 dell'influenza aviaria ha ucciso più di 13.000 cuccioli di elefante marino dopo aver infettato una colonia riproduttiva nelle remote isole Heard e McDonald, hanno dichiarato gli scienziati australiani a giugno.