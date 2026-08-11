Siria, Assad condannato a morte in contumacia

AGI - L'ex presidente della Siria Bashar al-Assad è stato condannato a morte in contumacia da un tribunale che lo ha riconosciuto colpevole di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile nel Paese.
La sentenza contro Assad, fuggito con la sua famiglia a Mosca mentre le forze guidate dagli islamisti si avvicinavano a Damasco nel dicembre 2024, è la prima emessa dalle autorità di transizione che quest'anno hanno iniziato a processare figure del precedente governo, sia di persona che in contumacia.
Le accuse contro Assad
Il giudice Fakhr al-Din al-Aryan ha condannato Assad per crimini quali "omicidio premeditato, uccisione intenzionale di più persone, uccisione intenzionale di minori di 15 anni, tortura con conseguente morte e privazione della libertà in molteplici occasioni - classificati come crimini contro l'umanità e crimini di guerra".
Il processo avviato dalle autorità di transizione
In aprile, la Siria ha avviato un processo contro Assad e altri funzionari accusati, sia personalmente che in contumacia, di atrocità commesse durante la guerra civile, scoppiata a seguito della brutale repressione delle proteste pro-democrazia da parte delle precedenti autorità. Oltre mezzo milione di persone sono state uccise e milioni sfollate, mentre decine di migliaia sono scomparse, molte delle quali finite nel brutale sistema carcerario del Paese.
Il tribunale ha condannato in contumacia a morte anche sei ex ufficiali militari e della sicurezza, tra cui il fratello di Assad, Maher, che comandava la Quarta Divisione d'élite dell'esercito ed era anch'egli fuggito dal Paese. Tra i condannati figurano l'ex ministro della Difesa Fahd al-Freij e Louay al-Ali, che nel 2011 era a capo dell'intelligence militare nella provincia di Daraa.
I reati contestati
I funzionari erano sotto processo per una serie di reati quali omicidio, istigazione all'omicidio, tortura con conseguente morte e ripetuta privazione della libertà, considerati anche "crimini contro l'umanità" e "crimini di guerra". Anche l'ex funzionario della sicurezza Atif Najib, l'unico imputato in presenza, è stato condannato a morte per "crimini contro l'umanità" commessi quando era a capo della sicurezza politica nella provincia di Daraa, culla della rivolta del 2011. Najib, cugino di Assad, arrestato nel gennaio dello scorso anno, è stato condannato per omicidio, "uccisione intenzionale di minori di 15 anni" e "tortura con conseguente morte". Gli atti a lui attribuiti sono "crimini contro l'umanità", ha affermato il tribunale, infliggendogli "la pena più severa, ovvero la pena di morte".
Le origini della rivolta siriana
La rivolta siriana è iniziata a Daraa nel marzo 2011, dopo l'arresto di 15 studenti accusati di aver scritto slogan antigovernativi sui muri della città. I residenti hanno affermato che gli studenti sono stati torturati, il che ha portato a una protesta per chiederne il rilascio, culminata in scontri violenti. Le forze di sicurezza hanno represso con la forza le manifestazioni pacifiche e hanno sparato proiettili veri per disperdere i sit-in in diverse località. Najib è stato destituito dopo la repressione, mentre le proteste si diffondevano in altre province. Aryan ha affermato che Najib ha negato le accuse a suo carico e non ha mostrato "alcun rimorso". Assad aveva assunto la presidenza siriana nel 2000, dopo la morte del padre Hafez.