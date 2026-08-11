Intelligence Usa: la Russia dietro il drone a Lipsia
Intelligence USA: “Russia dietro il drone esplosivo all’aeroporto di Lipsia”
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Intelligence USA: “Russia dietro il drone esplosivo all’aeroporto di Lipsia”

Le fonti statunitensi, citate dai media USA, indicano che il drone sarebbe riconducibile al governo russo o a un servizio segreto di Mosca
La polizia pattuglia l'area dell'aeroporto di Lipsia/Halle con metal detector
Afp - La polizia pattuglia l'area dell'aeroporto di Lipsia/Halle con metal detector
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AGI - Esperti dell'intelligence americana ritengono che la Russia sia dietro l'attacco all'aeroporto tedesco di Lipsia avvenuto la scorsa settimana con un drone carico di esplosivo. Lo scrivono il Wall Street Journal e la Cnn, citando funzionari Usa a conoscenza dei rapporti di intelligence.

Le dichiarazioni del ministro tedesco e le indagini

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Il ministro dell'Interno, tedesco, Alexander Dobrindt ha definito l'incidente in cui un quadricottero con esplosivo plastico Semtex attaccato è stato trovato accanto a un aereo cargo ucraino presso il principale snodo portuale e militare, parte di uno "scenario di minaccia ibrida professionale" "perpetrato da un attore straniero ben equipaggiato", ma non ha parlato esplicitamente di un possibile coinvolgimento di Mosca.

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I rilievi della Bild e la matrice russa

La Bild ha riportato che le autorità avevano trovato sul luogo dell'attentato tracce di DNA compatibili con un campione prelevato da una bomba incendiaria, spedita tramite DHL, esplosa all'aeroporto di Lipsia nel luglio 2024.

Il Wall Street Journal, citando funzionari statunitensi a conoscenza dei rapporti dell'intelligence sull'incidente, scrive che il drone apparterrebbe probabilmente al governo russo. Per la Cnn, che cita una fonte del ministero della Difesa Usa, il drone proveniva da un servizio segreto russo.

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