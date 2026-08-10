Danni in Cina per il tifone Dolphin, via 1,6 milioni di persone

AGI - Il tifone Dolphin ha costretto all'evacuazione almeno 1,6 milioni di persone nella Cina orientale e ha portato a Shanghai precipitazioni da record, mai viste negli ultimi 150 anni. Il sistema ha subìto duramente gli effetti oggi, dopo che il tifone ha toccato terra domenica nella provincia orientale dello Zhejiang e ha proseguito la sua traiettoria verso l'interno.
Il governo cinese ha attivato i meccanismi di emergenza nazionali per le operazioni di soccorso e assistenza nello Zhejiang, una delle regioni più colpite, e ha inviato una squadra nelle zone interessate per valutare i danni, assistere gli sfollati e garantire la fornitura di beni di prima necessità, come riportato dall'emittente statale Cctv.
L'approdo del tifone Dolphin
Dolphin, il tredicesimo tifone della stagione, ha toccato terra intorno alle 17:30 ora locale di domenica (9:30 Gmt) nella città di Yuhuan, nello Zhejiang, con venti massimi sostenuti di 42 metri al secondo (circa 151 chilometri orari), secondo quanto riportato dal Centro Meteorologico Nazionale (Nmc).
Secondo impatto nello Zhejiang
Il sistema ha toccato nuovamente terra poco più di un'ora dopo nella città di Yueqing, sempre nella provincia di Zhejiang, con venti a 38 metri al secondo, prima di spostarsi verso l'interno e indebolirsi.
Trasformazione in tempesta tropicale
Alle 5 ora locale di lunedì (21 Gmt di domenica), il centro di Dolphin si trovava nella contea di Qingyuan, nella provincia di Zhejiang, con venti a 23 metri al secondo, e si è trasformato in una tempesta tropicale.
Voli cancellati
I principali aeroporti della Cina orientale hanno registrato oggi numerose cancellazioni e ritardi. Secondo i dati della piattaforma di monitoraggio dei voli di Feichangzhun, consultati intorno alle 8:30 ora locale (00:30 Gmt), l'aeroporto internazionale di Pudong a Shanghai operava solo all'1% della sua capacità e registrava cancellazioni "su larga scala", con 429 voli cancellati. L'altro principale aeroporto della città, Hongqiao, operava solo al 2% della sua capacità, con 208 voli cancellati e 486 in attesa di conferma. La situazione ha interessato anche gli aeroporti della vicina provincia dello Zhejiang, dove Dolphin ha toccato terra due volte domenica: Hangzhou ha registrato il 43% di operatività normale, con 156 cancellazioni, mentre Ningbo ha riportato lo 0% di operatività normale e 128 voli cancellati. Negli altri aeroporti della Cina orientale, i disagi sono stati minori ma comunque significativi: Nanchino, capoluogo della provincia di Jiangsu, e Hefei, capoluogo dell'Anhui, hanno registrato cancellazioni di piccola entità, con il 69% dei voli operativi e oltre 100 cancellazioni nella prima città.