Forte terremoto in Colombia: scossa di magnitudo fino a 7.4
Violento terremoto in Colombia: scossa avvertita anche in Ecuador e Panama
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Violento terremoto in Colombia: scossa avvertita anche in Ecuador e Panama

Fino a 7.4 la magnitudo stimata dall'USGS. Palazzi tremano a Bogotà e Quito, avviate le evacuazioni dei primi edifici
Terremoto in Colombia
Santiago MOLINA / AFP - Terremoto in Colombia
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AGI - Un potente terremoto ha scosso la Colombia e altri paesi dell'America Latina, facendo tremare gli edifici a Bogotà e a Quito, in Ecuador.

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Il servizio geologico colombiano ha stimato la magnitudo del terremoto a 6.6, mentre la sua controparte americana, l'USGS, a 7.4, con epicentro a 100 km di profondità nella Colombia occidentale.

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Scossa avvertita fino a Panama ed evacuazioni a Bogotà

La scossa è stata avvertita fino a Panama, a nord, e ha portato all'evacuazione di alcuni edifici a Bogotà.

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