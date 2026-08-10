Forte terremoto in Colombia: scossa di magnitudo fino a 7.4

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AGI - Un potente terremoto ha scosso la Colombia e altri paesi dell'America Latina, facendo tremare gli edifici a Bogotà e a Quito, in Ecuador.
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Il servizio geologico colombiano ha stimato la magnitudo del terremoto a 6.6, mentre la sua controparte americana, l'USGS, a 7.4, con epicentro a 100 km di profondità nella Colombia occidentale.
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Scossa avvertita fino a Panama ed evacuazioni a Bogotà
La scossa è stata avvertita fino a Panama, a nord, e ha portato all'evacuazione di alcuni edifici a Bogotà.
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