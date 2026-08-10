Siccità in Germania, tratti del Reno non navigabili

AGI - È allarme siccità in Germania, dove alcuni tratti del fiume Reno potrebbero presto diventare non navigabili a causa dell'ulteriore abbassamento del livello dell'acqua dovuto alle temperature estive elevate e alle scarse precipitazioni, ha avvertito lunedì 10 agosto un'associazione di categoria.
I livelli sono ai minimi storici dalla fine di luglio, mentre la Germania, come altre parti d'Europa, sta affrontando una serie di ondate di calore.
L'associazione BDB: "Reno sarà diviso in due"
Le navi mercantili sono riuscite a continuare a trasportare merci lungo il corso d'acqua, che attraversa il cuore industriale della principale economia europea, seppur con carichi ridotti e a costi più elevati. Ma l'associazione BDB per la navigazione interna ha avvertito che il livello dell'acqua nella città di Kaub, utilizzata come punto di riferimento per le imbarcazioni che percorrono il corso d'acqua, dovrebbe scendere ulteriormente questa settimana a causa della siccità. "Con livelli dell'acqua così bassi, il trasporto marittimo commerciale non sarà più in grado di trasportare merci nella regione", ha dichiarato al quotidiano Rheinische Post il direttore generale dell'associazione, Jens Schwanen. "In linea di principio, ciò significa che il Reno non è più navigabile in modo continuo e quindi diviso in due".
"La navigazione sul fiume nei Paesi Bassi e in Germania fino a Colonia, e più a sud su diversi affluenti, rimarrebbe comunque consentita", ha affermato. Tuttavia, i livelli dell'acqua lungo gran parte del Reno in Germania sarebbero troppo bassi per permettere il passaggio delle navi. Una portavoce dell'agenzia WSV, responsabile della gestione delle vie navigabili tedesche, ha detto che "si prevede un ulteriore leggero calo dei livelli dell'acqua nei prossimi giorni". Non sono previsti divieti di navigazione, ha aggiunto, e spetta ai singoli comandanti decidere come adattare i carichi ai livelli dell'acqua più bassi.
Un portavoce del ministero dei Trasporti ha affermato che il governo sta "monitorando con molta attenzione se la situazione si evolverà come descritto in quello scenario". Il Reno nasce nelle Alpi svizzere, scorre attraverso e lungo i confini di diversi paesi e sfocia nel Mare del Nord nei Paesi Bassi.
I rischi per l'economia tedesca
I problemi di siccità sul Reno hanno già spinto alcune aziende tedesche, tra cui l'acciaieria Thyssenkrupp e il colosso chimico BASF, a utilizzare navi a basso pescaggio per continuare a trasportare materie prime e prodotti finiti. Un blocco della navigazione su tratti di questa importante arteria economica rappresenterebbe un ulteriore colpo per l'economia tedesca, già alle prese con problemi che vanno dall'aumento della domanda energetica dovuto alla guerra con l'Iran ai dazi statunitensi. Il governo del cancelliere Friedrich Merz sta valutando misure di sostegno per le aziende che trasportano merci via fiume, compresi i settori chimico e petrolifero, e ha concordato con alcuni Lander la revoca temporanea del divieto di circolazione dei camion la domenica e nei giorni festivi.