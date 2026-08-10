In 230 raggiungono il Regno Unito, numero record di migranti

AGI - Un barchino è arrivato nel Regno Unito attraverso il Canale della Manica con a bordo 230 migranti. Lo riferisce l'emittente britannica Sky News, sottolineando che non si era mai registrato un numero così alto di persone arrivate sulle coste britanniche attraverso la Manica su una singola imbarcazione. Il precedente record era stato di 165, il mese scorso. Quest'anno, finora, un totale di 15.049 persone ha attraversato illegalmente il Canale a bordo di 224 piccole imbarcazioni.
"È l'ennesima prova che questa invasione illegale rappresenta un'emergenza per la sicurezza nazionale", ha subito commentato su X il leader di Reform UK, Nigel Farage.
Commento del ministero dell'Interno
"Quest'ultimo incidente dimostra le tattiche sconsiderate e pericolose impiegate dalle bande criminali che facilitano questi attraversamenti e che continuano a mettere a rischio vite umane stipando un numero sempre maggiore di persone su imbarcazioni non idonee alla navigazione", ha commentato un portavoce del ministero dell'Interno. "Stiamo facendo progressi, con un calo del numero di attraversamenti da parte di piccole imbarcazioni quest'anno e il numero più basso registrato per il mese di luglio dal 2020", ha proseguito il portavoce sottolineando che "si deve fare di più".