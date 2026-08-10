Iran, Teheran a Trump: 'Noi professionisti degli scacchi'

AGI - Gli iraniani sono "giocatori di scacchi professionisti". Così il portavoce del ministero degli Esteri iraniano ha risposto alle parole del presidente statunitense Donald Trump secondo cui il negoziato con l'Iran è "una partita a scacchi". Sia nei negoziati ufficiali che dietro le quinte, "gli iraniani hanno dimostrato di essere giocatori di scacchi professionisti", ha dichiarato Esmail Baghai durante la sua conferenza stampa settimanale a Teheran.
Trump e il negoziato con l'Iran
Domenica in un'intervista ad Axios, il presidente degli Stati Uniti ha minimizzato le critiche. "Tutto si risolverà. Si risolve sempre", ha affermato. "È come una partita a scacchi". Baghai ha poi aggiunto: "Non bisogna aspettarsi di sporcarsi le mani quando si combatte contro i maiali. Dopotutto, a volte fa parte della lotta che si è costretti a combattere". Ha ribadito ai giornalisti il messaggio ripetuto nei giorni scorsi dalle autorità iraniane: non sono in corso "negoziazioni dirette" con Washington, ma solo "scambi di messaggi" tramite intermediari, e le discussioni potranno riprendere solo quando gli Stati Uniti cesseranno le "violazioni" del memorandum d'intesa. Finché questa situazione persisterà, "non saranno garantite le condizioni necessarie per la sicurezza del traffico marittimo internazionale", ha continuato.
Il nodo Hormuz
Al momento, la diplomazia iraniana si concentra sui colloqui con l'Oman volti a definire una futura rotta di transito attraverso lo stretto. Ci sono ancora "alcuni punti tecnici" da discutere, ha sottolineato il portavoce, menzionando anche diversi "meccanismi" da mettere in atto per garantire la sicurezza e la pulizia della via navigabile. "In generale, quando si forniscono servizi marittimi, si riceve inevitabilmente qualcosa in cambio", ha affermato.
Gli Usa all'Onu, la nostra pressione costringerà Teheran a fare delle concessioni
La pressione economica da parte degli Stati Uniti costringerà l'Iran a fare concessioni. Lo dice l'inviato statunitense l'ambasciatore statunitense presso le Nazioni Unite, Mike Waltz, secondo cui l'operazione economica del Segretario del Tesoro Scott Bessent "sta devastando l'economia iraniana". "Quando l'Iran si siede al tavolo con i nostri negoziatori, parla di soldi, soldi, soldi. Perché in questo modo assorbiranno i bombardamenti", ha affermato Waltz in un'intervista a Fox News. "Lo dico scherzando, ma anche seriamente: gli iraniani hanno più paura del Segretario Bessent che del Segretario alla Difesa Hegseth in questo momento".
L'inviato statunitense ha affermato che i leader iraniani "non si preoccupano" delle loro forze armate o del popolo iraniano. Piuttosto, si preoccupano principalmente del fatto che "la loro valuta stia crollando" e che "l'inflazione sia al livello più alto degli ultimi 80 anni", ha concluso. "Chiedono continuamente di poter accedere al denaro contante, ai loro beni che abbiamo congelato, questa è la pressione. Questo, insieme al blocco, è ciò che alla fine costringerà gli iraniani a muoversi", ha concluso.