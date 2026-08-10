Bardella unico candidato alla guida del Rassemblement National

AGI - Jordan Bardella, presidente del Rassemblement National negli ultimi quattro anni, ha la certezza di rimanere al suo posto per un certo periodo: il successore designato da Marine Le Pen, destinata a diventare primo ministro in caso di vittoria alle elezioni presidenziali, sarà infatti l'unico candidato al congresso del partito a fine ottobre. L'attesa è stata minima, ma nessun rivale ha sfidato l'attuale presidente.
La conferma alla guida del Rassemblement National
Successore di Marine Le Pen alla guida del Rassemblement National, prima ad interim nel settembre 2021, poi eletto ufficialmente nel novembre 2022 (con l'85% dei voti contro Louis Aliot), Jordan Bardella "è l'unico candidato" alla rielezione, ha detto il deputato Yoann Gillet, responsabile dell'organizzazione del congresso di Orleans del 24 e 25 ottobre.
Il sostegno interno e la composizione del Consiglio Nazionale
Il giovane leader del partito, che compirà 31 anni a settembre, ha ottenuto il sostegno di quasi tutti i membri più anziani del suo movimento: 421 appoggi in totale, ha precisato il rappresentante del Gard. Questo è esattamente il numero di candidature presentate per il Consiglio Nazionale del Rassemblement National (RN), che verrà rinnovato anche in occasione del congresso (le votazioni elettroniche si svolgeranno dal 21 settembre al 22 ottobre). Dei 307 uomini e 114 donne candidati, solo i primi 100 entreranno a far parte di questo organo.
Pur non essendo incluso in questa lista, Bardella, in qualità di presidente, sarà membro di diritto del Consiglio Nazionale, dal quale potrà cooptare altri 20 membri. Tra questi figura anche Le Pen, che non è candidata in queste elezioni interne.