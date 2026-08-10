Ceuta presa d'assalto da 80mila migranti marocchini

AGI - Le ultime stime del ministro della Politica Territoriale e della Memoria Democratica, Angel Victor Torres, alza a 80 mila il numero dei migranti entrati a Ceuta dal Marocco tra il 30 e il 31 luglio.
Torres ha avuto un incontro con il presidente di Ceuta, Juan Jesus Vivas durante il quale si è discusso dei migranti ancora presenti sul suolo spagnolo e soprattutto della situazione dei minori non accompagnati e dei centri al collasso.
Vivas: "Qui arrivati 800 minori non accompagnati in una settimana"
I minori stranieri non accompagnati presenti a Ceuta "al momento non conosciamo il numero, ma sono molti". Lo ha detto il sindaco di Ceuta, Juan Jesus Vivas al termine dell'incontro con il ministro delle Politiche Territoriali Victor Torres. Per poi aggiungere: "La città ha al momento 1.300 accoglienze, con questo incremento esponenziale da 100/180 minori a 800 in una settimana. Questo non può essere è stata una violazione dell'integrità territoriale. - spiega Vivas - Questa pressione migratoria è un fattore di instabilità per la sicurezza, per Ceuta e la difesa della nostra sovranità. È ora di avere una strategia per i minori non accompagnati. In questo senso bisogna fare ogni sforzo, comprese modifiche legislative". "È una situazione ormai divenuta insostenibile, inaccettabile e impossibile da tollerare che non dimentichiamo è frutto dell'invasione del 30 luglio". Così il sindaco di Ceuta, Juan Jesus Vivas descrive ai giornalisti la situazione nella enclave spagnola dove ancora circolano circa mille migranti per le strade generando "problemi di sicurezza" e "un alto rischio per convivenza" con la popolazione residente.
Il Senato spagnolo ha convocato i ministri
Nel frattempo, nella mattinata di lunedì 10 agosto i ministri dell'Interno, Fernando Grande-Marlaska; della Difesa, Margarita Robles; e degli Affari Esteri, José Manuel Albares sono stati chiamati a comparire davanti alle commissioni parlamentari del Senato spagnolo per riferire dei fatti di Ceuta. Il Partito Popolare, che in Senato detiene la maggioranza assoluta, ha annunciato che la seduta della Commissione Interni si terrà mercoledì 12 agosto e che Marlaska dovrà presentarsi per riferire sulle azioni intraprese dal suo ministero a Ceuta. Dovrà inoltre illustrare le misure adottate per prevenire il ripetersi di quanto accaduto il 30 luglio, quando oltre 70 mila persone sono entrate illegalmente a Ceuta dal Marocco.
Secondo le stime del governo di Ceuta, tra gli 8 mila e gli 11 mila migranti si trovano ancora in città. La seduta della Commissione Difesa si terrà giovedì 13 agosto e la ministra Robles è stata convocata per riferire sulla missione affidata alle Forze Armate in questa crisi. Lunedì 17 agosto si riunirà la Commissione Affari Esteri, dove Albares dovrà presentare una relazione sulla politica estera nel contesto di una crisi che ha gravemente danneggiato l'immagine della Spagna nell'Unione Europea e a livello internazionale, come sottolinea il Partito Popolare (PP).
Cancellati i permessi di congedo militare
Nella città autonoma il livello di allerta rimane alto. Il Comando Generale dell'enclave spagnola ha ordinato la cancellazione di tutti i permessi per il personale militare di stanza nella città autonoma a partire da giovedì prossimo, 13 agosto, fino a nuovo avviso, salvo casi eccezionali, come confermato all'agenzia Efe da fonti della Difesa. L'ordine, firmato dal generale comandante del Comando Generale di Ceuta e al quale l'agenzia Efe ha avuto accesso, stabilisce che questi casi eccezionali dovranno essere "debitamente giustificati e autorizzati" dal capo dell'unità competente, il quale potrà concedere l'autorizzazione alla prosecuzione del congedo. A giustificare la misura è il nuovo allarme che potrebbe vedere una nuova crisi migratoria per il 15 agosto. La Polizia Nazionale e la Guardia Civil stanno monitorando la situazione sui social media per raccogliere le informazioni necessarie a prendere decisioni appropriate in qualsiasi momento, e che il monitoraggio è continuo.