Residenti portano granata alla polizia, evacuazione in Belgio

AGI - Sabato scorso, alcuni residenti di Zaventem hanno portato una granata alla stazione di polizia locale, come confermato dalla polizia di Zaventem dopo che diverse testate giornalistiche avevano riportato la notizia. Le forze dell'ordine hanno quindi proceduto a un'evacuazione parziale dell'edificio e richiesto l'intervento del Servizio di disinnesco ordigni esplosivi (Sedee).
La ricostruzione della polizia e l'intervento degli artificieri
"Sabato, intorno alle 17:00, alcuni cittadini hanno portato una granata alla reception del nostro commissariato", spiega la portavoce della polizia Jana Berghman. "Avevano trovato l'ordigno durante le pulizie e lo avevano portato in un secchio. I nostri agenti hanno immediatamente chiesto loro di appoggiare con cautela il secchio a terra e di lasciare il commissariato" racconta.
Il portavoce ha aggiunto che l'unità artificieri dell'esercito è stata inviata sul posto e ha rimosso l'ordigno esplosivo.
Le raccomandazioni sulle norme di sicurezza
La polizia di Zaventem ha colto l'occasione per ribadire ancora una volta i pericoli degli esplosivi. "Se trovate una granata o degli esplosivi, non toccateli e soprattutto non spostateli", insiste la polizia. "La cosa migliore da fare è avvisare immediatamente i servizi di emergenza e allontanarsi, o addirittura evacuare la zona se possibile".