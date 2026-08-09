Attacchi russi in Ucraina: due morti a Kharkiv, fiamme a Odessa

AGI - È di almeno due morti il bilancio degli attacchi missilistici russi al quartiere di Saltivskyi a Kharkiv, durante i quali sono stati colpiti almeno due edifici residenziali. Lo ha riportato su Telegram il sindaco della seconda città ucraina, Igor Terekhov.
La Russia ha lanciato nellanotte anche un attacco missilistico contro Odessa, danneggiando edifici residenziali e ferendo almeno sei persone, secondo quanto riferito dalle autorità. A darne notizia è il Kiev Indipendent che aggiunge "sebbene non siano ancora state diffuse informazioni dettagliate sull'attacco, foto e video pubblicati sui social media mostrano incendi che divampano in diversi grattacieli e abitazioni della città".
Attacco di droni ucraini sulla città russa di Belgorod
La città russa di Belgorod, situata a 40 km a nord del confine ucraino, è stata colpita da un attacco di droni. Una serie di esplosioni ha scosso la città e i residenti hanno segnalato un'intensa attività aerea. Lo riporta il media polacco Wiadomosci. Le notizie sull'attacco sono state confermate dal governatore ad interim della regione di Belgorod, Alexander Shuvayev.
Secondo quanto riportato dagli abitanti della città, decine di droni hanno sorvolato gli edifici. Le autorità locali hanno riferito che quattro edifici sono stati colpiti e danneggiati. Shuvayev ha comunicato su Telegram che 13 persone sono rimaste ferite nell'attacco.
Cresce pressione russa su Slovyansk e Kramatorsk
Sta crescendo la pressione delle forze russe su Slovyansk e Kramatorsk, due strategiche città nella parte della regione del Donetsk ancora controllata dall'Ucraina. Lo riferisce la Bild, secondo la quale un eventuale successo di Mosca sarebbe uno dei colpi più duri subiti da Kiev in oltre quattro anni di guerra.
Secondo quanto risulta al quotidiano tedesco, la situazione in questo settore sta peggiorando di giorno in giorno per le forze ucraine, con la linea del fronte che continua ad avanzare.
Zelensky, soddisfatto dell'operazione 40 giorni contro la Russia
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di essere "soddisfatto" del risultato di un'operazione durata 40 giorni, volta a costringere la Russia a "porre fine alla guerra", lasciando intendere che le forze di Kiev continueranno a colpire la logistica russa anche dopo la scadenza del termine. La missione iniziata a fine giugno e conclusasi il 4 agosto ha visto la distruzione di decine di petroliere russe che rifornivano la Crimea occupata e di numerosi magazzini in tutto il paese appartenenti al rivenditore online Wildberries.
"Sono assolutamente soddisfatto. In termini di risposte logistiche, comprendiamo l'entita' delle loro perdite; hanno grossi problemi", ha affermato Zelensky in un'ampia intervista rilasciata al programma televisivo ucraino.