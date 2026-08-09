In 500 nudi in bicicletta per le strade di Berlino

AGI – Quasi 500 ciclisti hanno pedalato nudi per le strade di Berlino in una manifestazione a favore del nudismo e dei suoi valori. Gli organizzatori, secondo il loro sito web, hanno offerto una sorta di reinterpretazione del tradizionale slogan del movimento nudista – 'Svestiti, siamo tutti uguali' – e hanno affermato che l'obiettivo è accettare la diversità dei corpi piuttosto che cercare la conformità a una norma.
Gli organizzatori ritengono che la pedalata debba essere intesa come un segno in difesa di "tolleranza, accettazione di sé, legame con la natura e tutela dell'ambiente, nonché inclusione e tolleranza". "Una delle idee centrali del movimento naturista è che le persone sono nude perché in questo modo rinunciano a maschere e simboli di status", ha affermato uno degli organizzatori.
Il movimento nudista perde sostenitori in Germania
Il movimento nudista organizzato ha perso sostenitori in Germania negli ultimi decenni. Mentre negli anni '90 la Federazione Nudista contava 65.000 membri, ora ne ha solo 34.000.