In 500 nudi in bicicletta per le strade di Berlino
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In 500 nudi in bicicletta per le strade di Berlino

La World Naked Bike Ride organizzata nella capitale tedesca in favore del movimento che ha come motto: "Svestiti siamo tutti uguali"
Federica Valenti
Nudi in bicicletta per la World Naked Bike Ride in Berlino
Foto di Hélène Rigny / Hans Lucas via AFP - Nudi in bicicletta per la World Naked Bike Ride in Berlino
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AGI – Quasi 500 ciclisti hanno pedalato nudi per le strade di Berlino in una manifestazione a favore del nudismo e dei suoi valori. Gli organizzatori, secondo il loro sito web, hanno offerto una sorta di reinterpretazione del tradizionale slogan del movimento nudista – 'Svestiti, siamo tutti uguali' – e hanno affermato che l'obiettivo è accettare la diversità dei corpi piuttosto che cercare la conformità a una norma.

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Gli organizzatori ritengono che la pedalata debba essere intesa come un segno in difesa di "tolleranza, accettazione di sé, legame con la natura e tutela dell'ambiente, nonché inclusione e tolleranza". "Una delle idee centrali del movimento naturista è che le persone sono nude perché in questo modo rinunciano a maschere e simboli di status", ha affermato uno degli organizzatori.

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Il movimento nudista perde sostenitori in Germania

Il movimento nudista organizzato ha perso sostenitori in Germania negli ultimi decenni. Mentre negli anni '90 la Federazione Nudista contava 65.000 membri, ora ne ha solo 34.000.

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