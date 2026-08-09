Migranti: la Germania avvia i rimpatri verso l'Italia

AGI - Berlino riapre il fronte dei migranti richiedenti asilo: verranno espulsi verso l'Italia. Così il quotidiano 'La Repubblica' racconta che la ventiduenne Abdirisaq W., originaria della Somalia e residente in Baviera, sta venendo rimpatriata dalla Germania in Italia, in applicazione della riforma europea in materia di asilo. Il quotidiano racconta la vicenda che potrebbe rappresentare un importante precedente.
Il Viminale: non abbiamo migranti da riprendere dalla Germania
A quanto si apprende da fonti del Viminale, l'Italia considera azzerati con alcuni principali paesi, tra cui la Germania, tutti i presunti 'dublinanti' arrivati in Europa prima del 12 giugno 2026, data di entrata in vigore nel nuovo Trattato Asilo Immigrazione Ue. Questo proprio secondo uno specifico accordo sottoscritto con alcuni paesi. Ed è oggi ancora prematuro immaginare che ci siano delle persone che, arrivate in Italia dopo tale data, siano attualmente in altri paesi. È infatti passato ancora poco tempo per poterlo accertare. Peraltro, per gli immigrati irregolari arrivati dopo tale data, l'Italia in ogni caso eccepirà che dovrà necessariamente operarsi una 'compensazione' che prenda in considerazione i migranti sbarcati sul nostro territorio nazionale ad opera di imbarcazioni di Ong che battono bandiera di paesi europei. È la maggior parte sono proprio tedesche, concludono le fonti.
Migranti, la giovane in fuga da un matrimonio combinato
La giovane, questa la ricostruzione, era fuggita dal padre e da un matrimonio combinato e, durante la fuga, aveva attraversato l'Italia senza chiedere asilo diretta in Germania, dove a quanto pare vivevano già la madre, il fratello e altri parenti. Abdirisaq ha presentato domanda di asilo alle autorità tedesche ma il ministero dell'Interno di Berlino ha deciso che il suo caso è "di competenza dell'Italia".
Nuovo patto sull'asilo
Il 12 giugno è entrato in vigore il nuovo patto sull'asilo, volto a definire chiare responsabilità in materia di migrazione in Europa. Il ministro dell'Interno tedesco, Alexander Dobrindt, ha parlato di una "nuova fase nella politica migratoria europea". Un portavoce di Dobrindt ha dichiarato a Repubblica che "un sistema di Dublino funzionante è un prerequisito per il successo della riforma europea sull'asilo. La Germania prevede che i trasferimenti verso l'Italia e la Grecia riprendano a partire dalla suddetta data". La richiesta di rimpatrio giunta da Berlino non ha ricevuto risposta dopo il termine di due settimane, il che equivarrebbe a un tacito assenso. Non è chiaro quanti altri immigrati potrebbero essere fatti rientrare in Italia dalla Germania.