Netanyahu boccia piano Trump su Gaza: 'Hamas dev'essere disarmato'

AGI – Israele respinge la roadmap in 15 punti per Gaza presentata dal Board of Peace del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che le Forze di Difesa Israeliane (Idf) non si ritireranno dall'enclave finché Hamas non sarà disarmato.
"Finché sarò primo ministro, non verrà istituito uno Stato palestinese, né a Gaza né in Giudea e Samaria", ha affermato il premier israeliano all'inizio di una riunione di gabinetto, usando il nome biblico della Cisgiordania.
Netanyahu: "Israele respinge la roadmap"
"Voglio essere preciso: Israele respinge il documento in 15 punti", ha sottolineato, stando a quanto riferisce 'Haaretz'. "Ho sentito dire: 'Non l'avevi detto'. Quindi, lo ripeto: Israele respinge il documento in 15 punti". "Le Idf non effettueranno alcun ritiro finché Hamas non sarà disarmato", ha aggiunto. "E quando parlo di disarmo di Hamas, intendo armi pesanti, armi leggere, tutte le armi. E stiamo parlando di un vero disarmo, non di un finto disarmo". Netanyahu ha anche affermato che l'argomento è in discussione con i funzionari statunitensi. "Loro [gli americani] hanno delle idee: alcune sono accettabili per noi, altre no, e sappiamo come difendere la nostra posizione su queste questioni", ha sottolineato.
Il capo del Board of Peace: "Il piano Usa è l'unica via da seguire"
Il piano per Gaza sostenuto dagli Stati Uniti, respinto dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, rimane "l'unica via da seguire" per impedire il ripetersi dell'attacco di Hamas dell'ottobre 2023. Lo dice il capo del Board of Pece, Nickolay Mladenov. "L'opzione che proponiamo oggi è l'unica via da seguire che garantisce che questa tragedia non si ripeta", ha affermato Mladenov, in un'intervista all'emittente israeliana Channel 12.
Hamas chiede pressione Usa su Netanyahu
Dopo questa dichiarazione Hamas esorta Washington a fare pressione sul primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu affinché revochi il suo rifiuto dell'ultima roadmap statunitense, destinata ad avviare la seconda fase del piano di pace per Gaza. "Ci aspettiamo che i mediatori e il garante americano facciano pressione su Netanyahu e sul suo governo affinché rispettino la road map e non ostacolino il processo per ragioni di politica interna o elettorale", ha dichiarato il funzionario.
Netanyahu: l'Iran non avrà armi nucleari
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha parlato anche dell'Iran promettendo che impedirà all'Iran di dotarsi di armi nucleari, un obiettivo che, a suo dire, Teheran persegue da tempo, indipendentemente dall'andamento della diplomazia con Washington e gli Stati arabi. "Voglio ribadire ancora una volta: con o senza accordo, finché sarò primo ministro, l'Iran non avrà armi nucleari", ha dichiarato Netanyahu durante una riunione di gabinetto.